Vivez en direct le déplacement de l'OM à Lorient ce dimanche soir!

Vite gagner pour ne pas se mettre à douter et ne pas se voir décroché. Après son match nul sans âme face à Montpellier (1-1) au Vélodrome, l'OM, descendu au 3ème rang de la Ligue 1, doit réagir ce soir à Lorient. Encore plus après les succès des équipes qui devant les olympiens, Lens et le PSG, hier soir, à Nice (2-0). Si l'OM ne veut pas voir un écart se creuser dans la course aux deux premières places, les hommes d'Igor Tudor doivent aussi l'emporter à l'occasion de cette 30ème journée de Ligue 1.

ⓘ Publicité

Des olympiens étincelants en déplacement, qui vont tenter, en Bretagne, face à des Merlus qui n'ont plus rien à jouer (10èmes), de valider un 9ème succès de suite à l'extérieur, ce qui deviendrait le record de l'histoire du championnat de France.

Un rendez-vous très attendu à vivre en intégralité sur France Bleu Provence, dès 20H45, avec les commentaires du trio Eric Thomas-Fabien Laurenti-Bruno Blanzat.

loading