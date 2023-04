Vivez la rencontre OM-Troyes ce dimanche soir (20H45)

20 points! C'est le pactole que les joueurs marseillais ont dilapidé, jusqu'à présent, devant leurs supporters, cette saison. "Indigne de l'OM", dans son stade toujours comble, clament les amoureux du club, d'autant plus avec le soutien sans faille de plus de 63 000 spectateurs, à chaque rendez-vous, et encore ce soir.

Et au moment où la série de succès olympiens en déplacement s'interrompt et reste bloquée à 8, les marseillais feraient bien de l'emporter, enfin, sur leurs terres, face à Troyes ,relégable, et qui n'a plus gagné une seule fois sur ses 13 dernières sorties de championnat.

Un succès face à des aubois relégables, dépassés ces derniers temps et qui filent vers la Ligue 2, et l'OM se relancerait dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, tout en calmant la colère montante de ses supporters.

