Vivez le match Nice-Strasbourg sur France Bleu Azur

L'OGC Nice reçoit le Racing club de Strasbourg ce dimanche après-midi (15h) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Aiglons restent sur deux défaites consécutives et occupent la 10e place de la Ligue 1. Au match aller, les Alsaciens l'avaient emporté 2-0.

Depuis le début de l'année l'OGC Nice réalise un sans faute à domicile. Les joueurs de Patrick Vieira ont remporté trois victoires en trois matchs à l'Allianz Riviera (contre Bordeaux (1-0), Nîmes (2-0) et Lyon (1-0). Les Aiglons devront poursuivre cette série positive pour faire oublier leurs deux dernières sorties. Contrairement à la phase aller, les footballeurs niçois voyagent mal et restent sur deux défaites à Angers (3-0) et à Amiens (1-0). La bande à Dante a donc l'occasion de reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Nice (10e) affronte Strasbourg (8e) ce dimanche à 15h. Au match aller, le RCSA l'avait emporté 2-0.

Vibrez pour le Gym sur France Bleu Azur !

Suivez le match Nice-Strasbourg en intégralité sur France Bleu Azur. Coup d'envoi à 15h. Avant-match dès 16h45 avec Jean-Baptiste Marie et Vivien Seiller en direct de l'Allianz Riviera.