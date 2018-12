Vivez le match Strasbourg - OGC Nice sur France Bleu Azur

Nice, France

Les Aiglons vont-ils regoûter à la victoire avant les vacances ? Les joueurs de Patrick Vieira n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis la réception de Lille (2-0) le 25 novembre dernier. Les Azuréens sont certes invaincus en championnat depuis 7 matchs (4 victoires puis 3 nuls), mais ils ne sont pas imposés une seule fois en décembre. Alors avant la trêve des confiseurs, le Gym doit faire le boulot au stade de la Meinau ce samedi soir (21h) dans un stade de la Meinau qui affichera complet. Nice est en Alsace sans Balotelli, déjà écarté mercredi en Coupe de la ligue (élimination aux tirs au but contre Guingamp), et sans Saint-Maximin qui souffre d'une entorse du genou. Patrick Vieira fera donc confiance aux jeunes, sur le plan offensif.

Vivez le match en intégralité sur France Bleu Azur !

Suivez le match RCSA-OGCN en écoutant France Bleu Azur (103.8 FM) et sur internet. Soirée foot dès 20h30. Coup d'envoi à 21 heures. Match commenté par Jean-Baptiste Marie et Vivien Seiller.