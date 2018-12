Vivez OGC Nice - AS Saint-Etienne sur France Bleu Azur

Les Niçois Ganago et Lees-Melou affrontent l'AS Saint-Etienne

Nice, France

Les footballeurs de l'OGC Nice affrontent l'AS Saint-Etienne ce dimanche (17h) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les Aiglons sont invaincus depuis 6 matchs (4 victoires et 2 nuls). Walter Benitez, le gardien azuréen, n'encaisse plus de buts en championnats depuis 6 matchs également. La troupe de Vieira va donc tenter de poursuivre sa série en renouant avec la victoire face aux Verts. Et ça sera sans Mario Balotelli, blessé.

Vivez le match sur France Bleu Azur !

Vivez le match en intégralité sur France Bleu Azur avec Jean-Baptiste Marie et Patrice Alberganti (consultant) en direct de l'Allianz Riviera. Coup d'envoi du match à 17h. Avant-match dès 16h45 à la radio (103.8 FM) et sur internet.