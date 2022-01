VOC / PSG : « Faut pas penser, faut agir et prendre du plaisir »

Jonathan N’Sondé Attaquant : " Faut pas penser "

« On doit essayer d’aborder ce match sans pression, même si on sait très bien que c’est une grande équipe qui joue les différents championnats d’Europe. On doit prendre conscience qu’on a une chance de jouer contre eux, de se montrer, de porter les couleurs de Vannes avec fierté. Avec l’envie de créer l’exploit, pourquoi pas ! L’objectif c’est de gagner. Mais face à des joueurs comme ça, faut pas penser, faut agir. Si on pense trop, on va sortir du match. Faut jouer et prendre du plaisir ».

Marvin Duclovel, défenseur : "une immense fierté"

Marvin Duclovel, défenseur du Vannes Olympique Club © Radio France - Jean-Pierre Prioul / DR

« C’est une immense fierté, surtout pour moi l’enfant du club, jouer contre Mbappé, Messi, ou Neymar, ça fait rêver. J’ai passé 17 saisons au club, c’est quelque chose de formidable que ne réalise pas encore. Franchement, j’ai hâte d’y être. Après, c’est 11 hommes contre 11 hommes, on a toutes nos chances, faut qu’on mette nos cartes sur la table et qu’on les joue à fond. Allez le VOC! ».

Alexandre Lavenant, défenseur « On aborde le match en espérant le gagner »

Alexandre Lavenant, défenseur du Vannes Olympique Club © Radio France - Jean-Pierre Prioul / DR

« On est tous des compétiteurs donc forcément on aborde le match en espérant le gagner. Après on est réalistes, on sait que ça va être très dur, mais on ne sait jamais, tout peut se passer. Sur le terrain, je vais essayer de faire abstraction de l’enjeu, du public et de jouer le match normalement. On sait que ça va être particulier parce que ce sont des joueurs extraordinaires en face, mais je vais aborder le match sereinement ».

Pierre Talmont, entraîneur : « Les titiller, les regarder dans les yeux »

Pierre Talmont, entraîneur du Vannes Olympique Club © Radio France - Jean-Pierre Prioul / DR

« On fait les mêmes séances d’entrainement. La motivation, elle viendra d’elle-même parce que les joueurs, on n’a pas besoin de les motiver pour jouer le PSG. J’estime que si on passe notre temps à uniquement défendre ça va être compliqué, alors j’insiste sur l’utilisation du ballon et voir comment on pourra faire courir ces parisiens. Peut-être qu’à cette période de l’année ils vont courir un peu moins, parce qu’ils ont pris des vacances. On sait qu’on ne peut pas rivaliser techniquement et au niveau de la vitesse et de la puissance mais sur un match de 90 minutes faudra tenir le plus longtemps possible, l’objectif c’est de pas prendre 3-0 au bout de 20 minutes. Ce n’est pas parce que c’est Mbappé, Messi ou Verratti qu’on ne peut pas les titiller. Il faudra les respecter certes, mais les regarder dans les yeux »

VOC / PSG, coup d’envoi 21h10 Lundi 3 Janvier. A Vivre en direct sur France Bleu Armorique des 20h45.