Voici le calendrier de l'OGC Nice pour la saison prochaine

Le centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice

Nice, France

Le premier match de la saison pour les aiglons ? Une réception, celle d'Amiens 15ème la saison précédente. Ce premier match à l'Allianz Riviera, cette rentrée, se fera le 10 août prochain.

Le premier derby de l'exercice interviendra très tôt, puisque, après un voyage à Nîmes, les Aiglons recevront l'OM lors de la troisième journée, le week-end du 24 août. Un mois plus tard, les "Rouge et Noir" se rendront à Monaco au stade Louis-II (week-end du 25 septembre).

Nice - Paris se déroulera lors de la dixième journée (week-end du 19 octobre) et Paris - Nice lors de la 29ème journée (week-end du 14 mars).

Enfin la saison se conclura à l'extérieur, au stade de la Licorne, face à Amiens (le week-end du 23 mai), une semaine après la dernière devant le public niçois face à St Etienne comme en 2015-16.

Le calendrier complet - OGC Nice

Les footballeurs niçois reprennent l'entrainement dans quelques jours

L'entrainement reprend le premier juillet, les niçois feront ensuite un stage à Divonne-Les-Bains les deux premières semaines de juillet puis en Angleterre fin du mois de juillet. Enfin sept matchs amicaux sont prévus pour reprendre en douceur.

France Bleu Azur, la radio des aiglons

Toute cette nouvelle saison vous la suivez évidemment sur France Bleu Azur, avec Maxime Bacquié aux commentaires des rencontres et son émission 100% Foot, 100% OGC Nice : 100% Aiglons de retour fin août entre 18 heures et 19 heures chaque lundi soir pour débriefer et anticiper toute l'actualité de l'OGC Nice.