Voici les nouveaux maillots du Nîmes Olympique

Le jeu complet de trois maillots du Nîmes Olympique est dévoilé ce mercredi matin, sur les réseaux sociaux et dans la boutique Intersport de Nîmes. Un rouge (domicile), un blanc (extérieur) et un noir rayé de rouge (troisième maillot, celui des coupes notamment). Ils sont tous fabriqués en France et entièrement composés de fibre de polyester recyclé, selon le club.

Nîmes évolue cette saison en Ligue 2. les Crocos débutent leur saison à Bastia, ce samedi 24 juillet (15h).

Maillots du Nîmes Olympique saison 2021/2022 © Radio France - Philippe Thomain