Voile: il vend sa maison pour participer à la Mini Transat

La Mini-Transat ce n'est pas qu'une simple course à la voile qui relie La Rochelle à la Martinique, c'est aussi une course aux financements. Le budget pour s'aligner au départ est d'environ 70 000 euros. Pour parvenir à le boucler certains skippers font parfois quelques folies.

Pour s'aligner au départ de sa toute première Mini Transat, Germain Kerlévéo, un skipper Lorientais n'a pas fait les choses à moitié. "J'ai carrément vendu ma maison", avoue ce père de famille de 34 ans. En même temps c'était ça ou renoncer à l'un de ses rêves d'enfance. "Réussir à prendre le départ de la Mini Transat c'est déjà une victoire en soi car il faut passer par des courses qualificatives. Plus on se rapproche de l'échéance, plus on se dit que ce serait bête de tout abandonner et reculer. La voile c'est un virus dévorant et pour participer à une telle course, on est parfois prêts à tout."

Être plus serein au départ

Avec une maison vendue, une campagne de financement participatif et un prêt de 40 000 euros, Germain va pouvoir prendre le départ de la course. Cependant il lui manque encore un sponsor principal sur son bateau, ce qui lui donnerait des avantages non-négligeables. "Cela me permettrait d'être plus serein au départ, car une fois la course terminée, j'aurai moins de mensualités à rembourser. C'est aussi le petit coup de pouce qui peut me permettre d'obtenir un matériel plus performant."

La coque du bateau de Germain a encore de la place pour accueillir quelques sponsors - Antoine Miailhes

Au total il lui manque environ 20 000 euros, c'est le prix à payer pour l'accompagner dans son aventure et le voir faire un résultat, comme un podium par exemple.