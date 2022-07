"Voir les Girondins mourir, c'est pas possible" pour les supporters de Dordogne

On n'a pas encore sifflé la fin du match, pourtant des dizaines de personnes se sont déjà amassées devant la barrière, au pied de la pelouse, prêtes à faire une photo avec les joueurs. Ce samedi 9 juillet, le Trélissac football club accueillait les Girondins de Bordeaux pour une rencontre amicale, au stade Firmin Daudou. Le score n'a que peu d'importance, Bordeaux s'est imposé 3 à 0, dans un match sans grande surprise. Des centaines de spectateurs périgourdins avaient enfilé leur maillot marine et blanc pour l'occasion.

Monument du football français

Aurélien habite Périgueux, Jonathan Montpon. Ils ont tous les deux enfilé leur plus beau maillot, l'un blanc l'autre bleu, pour soutenir leur équipe de cœur. Les Girondins, ils les suivent depuis qu'ils ont 8 ans, ils regardent les matchs à la télé, sont allés au Matmut plusieurs fois. "On est là pour les soutenir. On ne peut pas descendre, c'est impossible. Sinon, l'histoire du club n'existe plus. Voir le club mourir c'est pas possible, quand on voit les années qu'on a vécues en 2009. On ne peut pas descendre, je ne peux pas croire ça", soupirent-ils. Ils attendent Sekou Mara, pour un selfie. Aurélien a promis que si les Girondins restent en Ligue 2, il inscrira le nom de son joueur au dos de son maillot.