Vol de la bâche du RCK : quatre supporters parisiens jugés en juin prochain pour "vol avec violences"

En septembre dernier, le Roazhon Celtic Kop annonçait suspendre toutes ses activités après l'agression d'un de ses membres au domicile de ses parents, couplé au vol de sa bâche domicile. Après une enquête minutieuse, les gendarmes sont parvenus à identifier les quatre agresseurs potentiels. Interpellés mardi dernier en région parisienne, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, en attente de leur jugement pour "vol avec violences" le 15 juin prochain.

Selon le parquet de Rennes, joint par l'AFP, il s'agit de quatre membres du groupe "Karsud", une entité créée en 1993 et composée d'une quarantaine de personnes supportant le PSG". Il s'agit d'un groupe ultra dont les membres, depuis la saison 2017-2018, n'assistent plus aux matches du PSG. Dans l'attente de leur procès, ces quatre supporters parisiens font l'objet d'une interdiction de stade concernant toutes les enceintes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, y compris pour les matchs amicaux.

Deux des quatre suspects ont reconnu leur implication et disent "avoir été présents sur les lieux et avoir pris, sans violence, les sacs de sport" contenant plusieurs bâches et drapeaux du RCK. Selon le procureur de Rennes, la victime dit elle avoir été agressée à l'aide d'une matraque télescopique et d'une bombe lacrymogène.