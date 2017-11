Volley-Ball féminin Ligue A : Le Cannet, un nouveau défi à relever pour le VNVB

Ce mercredi soir 20h00, le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball accueille Le Cannet. Après Cannes, Mulhouse, Nantes et le Stade Français, un nouveau challenge attend les Vandopériennes dont l’ambition est de maintenir leur niveau de jeu et ainsi épingler une solide écurie de Ligue A.

La venue du Cannet Rocheville ce mercredi (20h00) s’inscrit dans la continuité de ce que propose le calendrier au VNVB depuis le début de saison. En attendant la confrontation face aux Cannettanes, le VNVB s’est déjà frotté à trois épouvantails : Cannes, Mulhouse et le Stade Français. En dépit de cet emploi du temps chargé, le bilan du VNVB est plus qu’honorable avec deux victoires (Mulhouse et Nantes) et deux défaites (Cannes et le Stade Français). Pour Radoslav Arsov et ses joueuses, un succès contre Le Cannet ferait pencher la balance du côté positif au classement :

Si nous l’emportons, nous basculerons du bon côté du classement et ce malgré trois déplacements depuis le début du championnat. Il est donc important de s’imposer pour réussir à rééquilibrer les choses. Ce calendrier me convient, car je m’aperçois qu’au fur et à mesure les filles progressent. Toutes ces rencontres nous préparent pour la suite quand nous affronterons des équipes de notre calibre.»

Face au Cannet, le VNVB ne part pas favori. Une position qui lui a parfaitement réussi contre Mulhouse et à Nantes. Pour espérer une issue positive, les Vandopériennes devront performer dans le jeu et se montrer à la hauteur du combat physique : domaine dans lequel les Cannettanes possèdent de réels arguments.