JO de Tokyo : "On était mort de rire sur le banc !" Arnaud Josserand raconte le plongeon de Laurent Tillie

Après un ultime entraînement dans l'Arena de Tokyo, Arnaud Josserand l'assure : "Notre plan de jeu est prêt" face à l'Argentine. L'entraîneur adjoint des Bleus sait que le parcours de l'équipe de France est déjà réussi avec cette première demi-finale olympique (à 14h, heure française), mais pas question de s'arrêter là. "Nos joueurs ne pensent qu'à une chose : aller chercher l'or. Ils pensent à l'Argentine pas seulement pour les battre, mais pour gagner en finale."

"Une médaille ce serait le graal !"

Une première médaille pour le volley-ball français qui viendrait en plus conclure de la plus belle des manières le règne de l'Azuréen Laurent Tillie à la tête des Bleus. Après presque 10 ans comme sélectionneur, le Cagnois va rendre son costume après la compétition, comme son staff.

"On a envie que l'histoire se termine bien", assure son adjoint Arnaud Josserand. "On s'était fixé l'objectif d'aller chercher une médaille, quel que soit le métal. Ce serait le graal. On a déjà gagné quelques breloques en bleu, même quand j'étais joueur, mais aucune n'est accrochée chez moi. Par contre, si on en décroche une à Tokyo, je peux te dire qu'elle trouvera sa place dans mon salon !"

Le manager de l'AS Cannes est en tout cas un des nombreux Azuréens de ces Bleus. "Laurent (Tillie) je le connais depuis plus de 30 ans. Son fils Kevin (réceptionneur des Bleus) je l'ai vu naître. Je me souviens que quand j'étais joueur, j'essayais de l'amuser. Notre statisticien vient également de l'AS Cannes. C'est la patte azuréenne, un staff qui se connaît par cœur et qui fonctionne en petit comité."

Un staff qui a vu de près une des actions de ces JO. Le fameux plongeon de Laurent Tillie dans le tie-break face à la Pologne en quart de finale (victoire 3-2 des Bleus). "_On était mort de rire sur le banc ! Surtout qu'il s'est relevé en étant très sérieux, comme s'il était encore joueur et qu'il se disait "merde j'ai raté un point super important en défense !" C'était très drôle à voir_."

Après les Barjots du handball, les "Couz" du volley ?

Un geste qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et qui symbolise le côté un peu "dingo" de ce groupe bleu, comme le reconnaît lui-même Arnaud Josserand. "Ce n'est pas forcément Laurent qui amène cette folie. Nos joueurs sont comme ça. Tour à tour troubadours, DJ, ça rigole tout le temps, ça chambre. C'est un collectif qui refuse les codes, mais dans le bon sens ! C'est un groupe incroyable."

Un collectif qui a peut-être trouvé son surnom. "_Il y en a qui me vient en tête parce que je l'entends souvent pendant ces Jeux, c'est "les Couz" ! Ils s'appellent comme ça entre eux. Et je trouve que ça leur va bien._ Les Couz c'est les cousins et on est une grande famille."

Il reste maintenant à embellir la photo de famille avec une belle médaille autour du cou.