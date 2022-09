Volley : Montpellier entame la défense du titre de champion de France

La Ligue A masculine redémarre ce vendredi (20h), avec la réception de Saint-Nazaire pour Montpellier, au Palais des sports de Castelnau-le-Lez. Le MHSC VB, champion de France en titre, apparaît comme le grand favori pour doubler la mise, même si les prétendants restent nombreux et coriaces.

Et s'il veut offrir aux héraultais un deuxième titre d'affilée, le coach Olivier Lecat devra notamment faire en sorte que la mayonnaise prenne rapidement, sachant que son groupe a bien été modifié, avec l'ambition de pouvoir rivaliser sur deux tableaux, championnat et Ligue des Champions.

Orange et bleu... et auriverde !

En effet, si le noyau dur a été conservé avec Nicolas Le Goff, Ezequiel Palacios et Théo Faure, plusieurs nouveaux éléments ont aussi été recrutés. Il y a notamment le jeune espoir belge Marin Dukic, passé par Saint-Quentin et Nice, mais surtout quatre sud-américains, parmi lesquels trois brésiliens : le réceptionneur/attaquant Leozinho qui arrive de Belo Horizonte, le passeur Thiago Veloso dit "Thiaguinho" passé par Rennes et Toulouse et enfin le central Renan Michelucci en provenance de Paris Volley.

Des recrues auxquelles il faut ajouter aussi l'argentin Sebastian Closter, champion avec le promu Saint-Nazaire en Ligue B, la saison passée. Des joueurs qui ont en tous cas parfaitement leur pré-saison, un mois et demi après la reprise, avec une victoire en Super Coupe face à Chaumont, dernier vainqueur de la Coupe de France, le weekend passé (1-3).

En attendant la Ligue des Champions

Les volleyeurs du MHSC connaissent par ailleurs leur calendrier en Ligue des Champions. Ils affronteront un club allemand vainqueur de la ligue des champions en 2007, le vice champion de Pologne de l'international français Benjamin Toniutti et le club serbe de Novi Sad.

Début de la campagne, en Allemagne le 10 novembre. Premier match à domicile le 15 novembre.