Volley : un demi siècle après, Montpellier peut devenir champion à la maison face à Tours

Un an après la chute en demi-finale, voici que le MHSC VB touche du doigt son premier titre de champion de France. Vainqueur de Tours, premier de la phase aller, dans son enceinte d'Indre et Loire, à l'issue du premier match, Montpellier a posé une main sur le trophée, et compte bien y poser la deuxième, ce mardi soir (20h), pour le soulever.

Dans un bouillant Palais des Sports de Castelnau, à guichets fermés, les hommes de Olivier Lecat savent que la tâche ne sera pas simple, eux qui avaient mené de deux sets, samedi soir, avant d'être rejoints par leurs adversaires, puis de s'imposer dans le tie-break.

En cas de succès, Montpellier serait pour la première fois sacrée depuis 1975, alors que le club devenu le MHSC VB en août 2021, après son mariage avec ses cousins du football et la famille Nicollin, a perdu quatre finale, ces quarante-sept dernières années.