FC Sochaux : malgré la polémique, le FCSM continuera de jouer au stade Bonal

C'est une menace qui fait trembler les amateurs de football et les supporters du FC Sochaux. Selon le journal L'Equipe, le FCSM menacerait de ne plus jouer à Bonal au-delà du 1er avril 2022 si aucun accord n'est trouvé d'ici ce jeudi 31 mars. Au cœur du problème : les conditions de renouvellement du partenariat du stade Bonal.

Interrogés dans l'émission 100 % FCSM de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi, les deux protagonistes, Charles Demouge, président de PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) et Samuel Laurent, directeur général du FCSM, ont exposé leurs arguments, sans arriver pour autant à s'accorder. Seule certitude, le club devrait continuer de jouer au stade Bonal, quels que soient les différents entre les deux parties.

Le foot, c'est un jeu collectif - Charles Demouge

Sur l'antenne de France Bleu Belfort Montbéliard, Charles Demouge explique qu'il s'agit d'une négociation en cours au sujet des conditions de renouvellement du partenariat du stade Bonal. L'agglomération souhaite répercuter des charges à son locataire (le FCSM), ce que refuse le club de Sochaux qui juge cette nouvelle convention trop désavantageuse financièrement.

Mais il assure qu'il n'a jamais été question de menacer le club de jouer ailleurs : " Je vous ai dit que le foot c'est un jeu d'équipe et qu'on est collectif. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait aller jouer à l'extérieur. Vous ne voyez quand même pas PMA fermer les portes du stade Bonal le soir du match face à Nancy. Non, mais on rigole. On est dans le délire total."

Un débat de cour d'école - Samuel Laurent

En face, Samuel Laurent explique que de son côté, il n'y a pas de menace d'aller jouer ailleurs. Il s'interroge sur le risque de jouer sur un terrain alors qu'aucune convention n'est signée.

"Je ne suis pas en train de brandir quelque chose en disant si vous ne pliez pas, à ce moment là, je vais me délocaliser ailleurs. Ce serait un terrible problème logistique pour nous. Ce serait surtout un crève cœur pour les supporters. On fait notre meilleure saison depuis 7 ans. Ça serait terrible de devoir jouer les matchs à l'extérieur".

En revanche, il explique qu'il existe des contraintes techniques à respecter : "Il y a une contrainte notamment légale au niveau de la ligue. Si on n'avait pas de convention de stade, il est possible que la ligue considère que le jour du match, le stade ne soit pas homologué"

Des tensions supplémentaires

A cette pomme de discorde s'ajoutent d'autres points de tension comme le financement d'un terrain d'entraînement et l'emplacement d'un futur centre de perfectionnement. Parallèlement, les deux présidents (de PMA et du FCSM) se reprochent mutuellement des propos déplacés au cours de ces négociations.