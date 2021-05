"Vous nous avez volé la montée" : la grosse colère de Damien Comolli après Nantes-TFC

Le président du TFC n'a pas mâché ses mots après le match retour de barrage contre Nantes. Vainqueurs 1-0, les Toulousains et Damien Comolli s'estiment lésés par l'arbitrage et une main non-sifflée.

L'arbitrage du match retour des barrages a du mal à passer pour le président du TFC. Damien Comolli a en effet vivement critiqué Benoît Bastien et la VAR, le système de vidéo présent sur le match suite à une action très litigieuse en fin de rencontre.

Le TFC, victorieux à Nantes (0-1), passera tout de même une saison de plus en Ligue 2 la saison prochaine, puisque les Canaris ont réussi à faire la différence au match aller (victoire 2-1), et restent donc dans l'élite grâce à la règle du but à l'extérieur.

Vous nous avez volé la montée

Sur une vidéo diffusée par nos confrères de Canal +, on voit en effet le président du TFC se montrer très véhément envers le corps arbitral, au moment de repartir vers les vestiaires. Damien Comolli répète à plusieurs reprises "vous nous avez volé la montée", à quelques centimètres de l'arbitre de la rencontre, criant également au passage "c'est scandaleux".

Damien Comolli fait référence à la main non-sifflée du défenseur nantais Charles Traoré dans sa surface après l'heure de jeu et l'ouverture du score par Vakoun Bayo. Une main qui aurait pu amener un penalty, et donc un deuxième but synonyme de montée pour le TFC, toujours grâce à la règle du but à l'extérieur.

Les Toulousains vont maintenant certainement ruminer cette action de jeu litigieuse qui aurait pu changer le cours de la rencontre. Le TFC redémarrera la saison prochaine en Ligue 2.