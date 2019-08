Vous pouvez voter pour élire Kylian Mbappé meilleur footballeur du monde

Paris, France

Et si le meilleur footballeur du monde était Français et Parisien ? Kylian Mbappé fait partie des dix nominés au prix The Best de la Fifa. Une récompense qui couronne le meilleur joueur de la saison 2018/2019.

Les fans de foot peuvent même donner leur avis et voter explique l'instance du football international. "Le scrutin est désormais ouvert. La décision incombera aux quatre piliers du sport roi : les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales, les médias, ainsi que les fans qui se prononceront sur FIFA.com. Les votes des quatre groupes seront pris en compte à parts égales (25 % chacun) dans la détermination du résultat final."

Le champion de France et champion du monde fait face à de très grands noms du ballon rond. Le nom du gagnant sera révélé le 23 septembre lors d'une cérémonie à Milan.

Les nominés pour le prix de joueur de l'année

Frenkie de Jong (NED) - Ajax / FC Barcelone

(NED) - Ajax / FC Barcelone Matthijs de Ligt (NED) - Ajax / Juventus

(NED) - Ajax / Juventus Eden Hazard (BEL) - Chelsea / Real Madrid

(BEL) - Chelsea / Real Madrid Harry Kane (ENG) - Tottenham Hotspur

(ENG) - Tottenham Hotspur Sadio Mané (SEN) - Liverpool

(SEN) - Liverpool Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint-Germain

(FRA) - Paris Saint-Germain Lionel Messi (ARG) - FC Barcelone

(ARG) - FC Barcelone Mohamed Salah (EGY) - Liverpool

(EGY) - Liverpool Virgil van Dijk (NED) - Liverpool

(NED) - Liverpool Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus

Trois autres tricolores en lice pour un prix.

Côté banc, Didier Deschamps figure dans la liste des entraîneurs nominés. Chez les dames, deux françaises sont en course pour être sacrées meilleure joueuse de l'année. Amandine Henry, passée par le PSG et Wendie Renard, battues en quart de finale de la coupe du monde par les Américaines ont tout de même peu de chance de triompher.