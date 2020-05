Walter Benitez prolonge l'aventure avec l'OGC Nice

Les supporters du Gym peuvent souffler. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la prolongation de contrat de Walter Benitez est officialisée ce lundi par l'OGC Nice. Après quatre saisons déjà sous le maillot du Gym, le gardien argentin était en fin de contrat au 30 juin. La crainte de le voir partir libre après deux dernières saisons de haut niveau était réelle, notamment depuis l'été dernier quand le natif de San Martin de 27 ans s'était attaché les services du truculent agent Mino Raiola, réputé très dur en négociation.

Finalement, Walter Benitez a trouvé un accord pour prolonger l'aventure à Nice et accompagner la progression du club, passé sous pavillon britannique il y a an, et qui pourrait retrouver l'Europe la saison prochaine. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Benitez devra confirmer son niveau pour espérer enfin être appelé en sélection argentine, son rêve ultime, qui semble accessible si l'on regarde ses performances et la concurrence à son poste en Argentine.

L'Europe avec le Gym et la sélection argentine dans le viseur

Avec cette prolongation de contrat, dont la durée n'a pas été communiquée par le club, va aussi permettre à l'Argentin d'être rémunéré à la hauteur de son statut de cadre du vestiaire. Arrivé en 2016 de Quilmes, il a d'abord gagné sa place dans le but avant d'enchaîner deux saisons très convaincantes. Il avait notamment été le gardien de Ligue 1 à compter le plus de matchs sans encaisser de but la saison passée (16 matchs).