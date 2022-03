Le coureur Morbihannais Warren Barguil remporte la 5e étape de Tirreno Adriatico

Warren Barguil lève de nouveau les bras sur une course World Tour ! Près de cinq ans après son succès au sommet du col de l'Izoard, le 20 juillet 2017 sur la 18e étape du Tour de France, le Morbihannais vient de remporter ce vendredi la 5e étape de Tirreno Adriatico longue de 155 kilomètres.

Victoire en solitaire

Echappé dans un groupe de douze fuyards, le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic a porté une première attaque qui ne lui a pas permis de prendre la poudre d'escampette. Avant de récidiver à trois kilomètres de l'arrivée dans la dernière difficulté du jour, une attaque décisive cette fois. En solitaire, il a levé les bras à Fermo pour empocher son 7e succès chez les professionnels.

Cela fait très plaisir d'avoir une victoire à ce niveau-là

"Aujourd'hui, je me suis dit que c'était une course d'un jour et j'ai tout donné" a réagi Warren Barguil, "ça fait très plaisir d'avoir une victoire à ce niveau-là. J'ai été beaucoup critiqué alors que je n'étais pas non plus à la rue. On attend toujours plus de moi".

L'été dernier, le Morbihannais avait remporté le Tour du Limousin avant de chuter lourdement à l'entraînement un mois plus tard, occasionnant une fracture du bassin et mettant prématurément fin à sa saison. Se disant "très très motivé" avant de lancer cette nouvelle saison fin janvier, Warren Barguil concrétise aussi un programme de courses de début de saison chamboulé en 2022.