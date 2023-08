PSG : Warren Zaïre-Emery convoqué pour la première fois chez les Espoirs

Warren Zaïre-Emery a un destin en or qui s'ouvre devant lui

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery ressemble de plus en plus à une fusée qui va s'envoler très très haut dans la sphère du football français. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait partie des 23 joueurs retenus par le nouveau sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, pour un match amical face au Danemark et le début des qualifications à l'Euro en Slovénie, selon la liste dévoilée jeudi.

Âgé de seulement 17 ans, le benjamin du groupe, qui s'est imposé comme titulaire dans l'entre-jeu parisien et dont "l'impact physique" avait impressionné Henry, voit son excellent début de saison récompensé.

À ses côtés, Warren Zaïre Emery va retrouver un futur coéquipier, Bradley Barcola (OL) qui va bientôt s'engager avec le PSG.

Sans battre un record de précocité, Warren Zaïre-Emery est en avance sur son temps. Ce milieu de terrain puissant et technique a fait 37 apparitions chez les pros et depuis le début de saison, il est un homme de base du milieu de terrain de Luis Enrique au PSG.

Les Bleuets disputeront un match amical contre le Danemark, le 7 septembre à Nancy, avant le premier match des qualifications de l'Euro-2025, le 11 septembre en Slovénie.

La liste des 23 Bleuets

Gardiens : Lucas Lavallée (Dunkerque), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Dijon)

Défenseurs : Thierno Baldé (Troyes), Jeanuël Belocian (Rennes), Maxime Estève (Montpellier), Malo Gusto (Chelsea), Tanguy Kouassi (Séville), Castello Lukeba (Lyon), Chrislain Matsima (Monaco), Quentin Merlin (Nantes)

Milieux : Lucien Agoumé (Inter Milan), Maghnes Akliouche (Monaco), Habib Diarra (Strasbourg), Andy Diouf (Lens), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (Paris SG)

Attaquants : Bradley Barcola (Lyon), Rayan Cherki (Lyon), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Sékou Mara (Southampton), Wilson Odobert (Burnley), Elye Wahi (Lens)

