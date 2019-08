Week-end de Coupe de France pour les clubs amateurs de Bourgogne-Franche-Comté

Près de 150 matchs de football se jouent le week-end du 17 et 18 août en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le 1er tour de la Coupe de France. Les clubs amateurs, du 7ème échelon national et en dessous, rêvent tous de faire une épopée. Plus que 13 matchs avant la finale au Stade de France !