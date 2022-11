Will Still devient officiellement l’entraîneur du Stade de Reims

C’était devenu presque une évidence, et c’est désormais officiel. Les dirigeants du Stade de Reims ont confirmé aujourd’hui (mardi) Will Still à la tête de l’équipe première du club. Un ultime échange a permis de tomber d’accord pour que l’ancien adjoint d’Oscar Garcia puisse poursuivre la bonne dynamique qu’il a enclenché. Et il sera bien seul à la tête de l’équipe, même si un adjoint devrait venir compléter le staff. Ce nouvel arrivant ne sera en aucun cas un prête-nom ou un entraîneur expérimenté qui resterait dans l’ombre. L’idée du club est d’accompagner Will Still dans sa progression. Ce dernier est d’ailleurs inscrit au diplôme d’entraîneur professionnel en Belgique UEFA Pro (il a reçu l’approbation de la Fédération Belge de football) qui a la particularité d’imposer aux candidats d’être présents à une session par mois, le lundi, en Belgique. Ce que fera Will Still à partir de début janvier sans être du coup trop absent (le lundi est généralement un jour de repos pour les joueurs et le staff). De son côté, le Stade de Reims respectera les règlements français, qui imposent aux clubs professionnels d’avoir un entraîneur diplômé sous peine de payer une amende de 25 000 euros par match (même si des dérogations sont parfois possibles). Mais le fait d’être inscrit et de débuter cette formation en janvier, pourra permettre ensuite au club, s'il le souhaite, de poursuivre avec Will Still au-delà de cette saison, sans être pénalisé cette fois-ci.

Un plébiscite des joueurs

Ce choix de conserver Will Still s’inscrit dans une volonté commune de poursuivre la belle dynamique de ces dernières semaines. Volonté des dirigeants tout d'abord qui sont satisfaits du travail fourni, de l’investissement, de la cohésion du groupe et de l’état d’esprit du technicien. Mais aussi des joueurs qui ont trouvé une harmonie et des principes de jeu dans lesquels ils s’épanouissent. Le bilan comptable plaide aussi en faveur du Belge. Depuis qu’il a pris l’équipe, le 13 octobre dernier après la mise à pied d’Oscar Garcia, Will Still a remporté 2 matches à domicile (Auxerre et Nantes) et fait 3 matches nuls à l'extérieur (Lorient, Brest et Montpellier) auxquels on pourrait ajouter le match nul 0 à 0 face au Paris Saint-Germain le 8 octobre même si Oscar Garcia, absent ce jour-là, était toujours officiellement en poste. Et donc aucune défaite : une première pour un entraîneur fraichement nommé au Stade de Reims selon une statistique Opta.

Will Still retrouvera ses joueurs le 28 novembre après 15 jours de pause. L’équipe partira ensuite en Espagne, du 2 au 9 décembre, à San Pedro Del Pinatar pour effectuer une nouvelle phase de préparation. Le prochain match de Ligue 1 se disputera le mercredi 28 ou le jeudi 29 décembre au Stade Delaune face à Rennes.