Will Still : « Je n’ai aucune envie ou obligation d’aller voir ailleurs même si je reste ambitieux »

Le sujet est intervenu à l’issue de la conférence de presse à deux jours de la rencontre face à Strasbourg au Stade Delaune. L’entraîneur rémois n’a pas éludé les questions concernant son avenir au Stade de Reims, alors que sa cote est au plus haut après sa réussite dans le club rémois et surtout que de premières rumeurs l’envoient vers d’autres cieux. Mais Will Still semble vouloir poursuivre son aventure rémoise, en se laissant une petite porte ouverte, au cas où…

Will, nous sommes désormais à environ deux mois du début de la préparation de la prochaine saison. La direction du club, à travers notamment la voix du directeur général du club Mathieu Lacour (1) récemment, a clairement et publiquement émis le souhait que vous restiez l’entraîneur du Stade de Reims à l’issue de la saison. Qu’en est-il concrètement de votre avenir à Reims, est-ce que les choses sont claires ?

Elles sont très claires dans le sens où l’on a eu une discussion avec Mathieu (Lacour), Polo (Caillot, directeur sportif du Stade de Reims) et Yann (Kombouaré, directeur sportif adjoint) mercredi dernier et que ça s’est très bien passé. On s’est dit les choses, dans quelles directions on voulait aller et que l’on va continuer à discuter dans les semaines à venir. Je le répète, je n’ai aucune envie ou obligation d’aller voir ailleurs, je suis très très bien ici, et je suis très content de l’environnement de travail qu’il y a ici. Après, je reste ambitieux et je serai toujours partant pour aller voir plus haut un jour, mais si ce jour n’est pas demain ou la saison prochaine, ce sera à un autre moment. Je ne vais pas commencer à faire de folies ni à brûler des étapes qu’il n’y a pas à brûler. S’il y a un bon projet quelque part un jour, alors je pense que le Stade de Reims me le souhaitera aussi. Mais pour l’instant ce n’est pas le cas, et je ne me concentre pas du tout là-dessus non plus.

Donc concrètement, vous serez l’entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine….

On prend cette direction là pour l’instant.

Mais êtes-vous réellement sous contrat jusqu’en 2025 ?

Oui, enfin en tant qu’adjoint, donc j’avais signé un contrat et tous les contrats ont changé donc... Mais pour l’instant, on s’était fixé un rendez-vous en fin de saison et on arrive en fin de saison. Donc on va renégocier, on va reparler, on va se remettre autour de la table et on va analyser la suite.

La question vous est aussi posée car des rumeurs, plus ou moins fondées, vous prêtent une récente rencontre avec le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, pour évoquer un poste d’entraîneur là-bas la saison prochaine. Qu’en est-il ?

Je n’ai pas été en Suisse pour rencontrer le directeur sportif de Tottenham, ça c’est complètement faux. Je ne l’ai pas plus eu au téléphone non plus. Mais tout le monde m’a parlé de cette rumeur et les joueurs me charrient avec ça. On me pose toujours cette question, mais je ne me prends pas la tête.

Avez-vous conscience que pour les clubs, pour vous, pour les dirigeants, pour les supporters, il est important d’être fixé assez vite pour bien préparer la saison qui arrive ?

Clairement et j’en suis le premier conscient ! Je suis certain que les semaines à venir vont éclaircir tout ça et que les réponses à toutes vos questions seront très claires très bientôt.

(1) Au cours d'une interview accordée à la chaîne Prime Video le 2 avril dernier avant la rencontre entre Nantes et Reims, le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour, a confirmé la volonté du club de poursuivre avec Will Still, précisant qu'il était sous contrat jusqu'en 2025.

Le sujet est évidemment délicat. Et l'aborder en conférence de presse avant un match n'est pas forcement aisé, et pour personne. Mais, fidèle à lui-même, l'entraîneur rémois n'a pas éludé les questions et a pesé chaque réponse en maîtrisant parfaitement sa communication. Il faut dire qu'il est dans une situation dans un sens confortable, dans l'autre un peu moins. Confortable parce qu'il a la cote. Ses performances, son management, sa personnalité et sa sincérité ont séduit le monde du football français, et même européen. De fait, il ne laisse pas indifférent et l'idée de se voir - déjà ! - proposer un nouveau challenge dans un autre club peut exister. Et va même probablement exister. Pour lui, dans ce football souvent sans foi ni loi, il s'agira de ne pas laisser passer les trains qui ne repassent pas toujours une deuxième fois. Mais surtout de surfer sur cette cote dont l'entraîneur rémois bénéficie. Reste ensuite la prise de risque qui, elle, est peut-être un peu moins confortable. N'est-il pas trop tôt, à 30 ans, pour aller voir plus haut, ou même très haut ? Le projet du Stade de Reims, qui reste ambitieux, ne serait-il pas un moyen de continuer cette ascension pour se montrer encore plus désirable dans un an ? Lorsque l'on écoute les réponses de Will Still, on sent assez facilement qu'il a envie de poursuivre dans un environnement où il se plaît. Mais on sent aussi qu'il ne veut pas être fermement affirmatif dans ses réponses sur son avenir à Reims, pour ne pas ensuite se retrouver "coincé" par ses propos, si une offre arrive dans quelques jours ("Si ce jour n'est pas demain ou l'année prochaine, ce sera à un autre moment..."). Étant entendu que la durée de son contrat n'est pas vraiment un sujet : on ne retient pas un entraîneur contre son gré (souvenons-nous de l'épisode Hubert Fournier qui, en mai 2014, a voulu quitter Reims avec qui il avait prolongé quelques mois plus tôt pour partir à Lyon, obligeant les dirigeants rémois à lui trouver rapidement un remplaçant). Au mieux, le club pourra négocier des indemnités avec un éventuel futur club. Reste que le temps presse et toutes les parties ont intérêt à ce que tout soit vite ficelé. Si Will Still venait à partir, il faudra évidemment trouver un entraîneur correspondant au projet rémois dans des délais très brefs. La tendance reste donc, à en croire le principal intéressé, à une poursuite de l'aventure rémoise au moins une saison de plus. Mais comme ils disent tous souvent : "le foot, ça va vite..."