William Gallas parrain d'un tournoi caritatif à Honfleur

L'ancien international William Gallas est le parrain du 6e tournoi amical football pour l'éducation qui aura lieu le 24 juin à Honfleur avec la participation des Black Stars. Il permettra de récolter des fonds pour l'association Akpadenou pour financer des projets éducatifs au Bénin.

En quoi cela vous touche d'être parrain de ce tournoi?

Ce qui m'a touché c'est le discours qu'on a pu avoir avec moi. On m'a expliqué quelle était cette association. Dès que j'ai su que c'était pour construire une bibliothèque et de pouvoir donner la possibilité aux jeunes Béninois de pouvoir lire des livres et d'aller à l'école, j'ai répondu oui tout de suite. J'ai cinq enfants. Mes enfants ont la chance de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier. Pour moi, le fait d'étudier est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très enrichissant. J'estime que tous les enfants ont le droit de pouvoir étudier. C'est pour cela que j'ai voulu être parrain pour cette 6e édition. J'espère qu'à côté de cela, ça va attirer beaucoup de monde pour ce fameux match le 24 juin.

Si ce stade est plein, ça voudra dire que les gens ont répondu présent. Ça voudra dire que l'argent qu'on va récolter ira pour ces jeunes Béninois. Je trouve que c'est une belle initiative.

Il y a toujours cette volonté de redonner ce que le football vous a permis d'obtenir?

C'est vrai. Malheureusement, quand j'étais en activité, c'était difficile pour moi de pouvoir répondre présent à ce genre d'initiative parce qu'on a un calendrier très chargé. Quand la saison se termine, en général, nous les joueurs, ce qu'on fait c'est qu'on part en vacances pour décompresser parce qu'il faut savoir qu'une saison, c'est quand même assez long avec beaucoup de pression sur les épaules. La première chose à laquelle on pense c'est de pouvoir souffler parce que trois semaines après on doit se remettre dans le bain. Quand vous faîtes ça pendant 15 ou 20 ans, c'est très épuisant.

Le fait que les joueurs qui sont à la retraite, on les voit de plus en plus présents dans ce genre d'initiative, nos calendriers sont moins chargés, on a envie de transmettre ce que le football nous a transmis. Voilà pourquoi je pense qu'on se doit de pouvoir répondre présent dès qu'on peut.

Vous revenez à Honfleur, près de Caen, qui a eu de l'importance dans votre vie de joueur et votre vie d'homme.

C'est là où je me suis épanoui. c'est là où j'ai eu la possibilité de jouer mon premier match en Ligue 1, c'était mon rêve de gamin. Le jour où j'ai pu jouer ce fameux match, il y a beaucoup de choses qui ont défilé dans ma tête en quelques secondes. Il y a eu beaucoup de sacrifices avant de pouvoir atteindre ce niveau. Les gens voient que ce qu'ils ont envie de voir. ils ne voient pas ce qu'il y a derrière tout ça.

Quand vous êtes jeune, il faut faire beaucoup de sacrifices. On ne grandit pas comme un jeune qui va à l'école parce que pour nous l'école, c'est le foot. C'est là où on se donne à fond pour pouvoir atteindre notre objectif. quand certains adolescents profitent du week-end pour voir leurs amis, nous on est dans des hôtels. On prépare un match. il y a une pression qui monte. On arrive dans le milieu adulte très très jeune et tout ça on arrive pas trop à le gérer. Même si après les gens voient tout l'aspect financier...mais bon, je vous l'ai dit, ce n'est pas ça le plus important. C'est de pouvoir réaliser son rêve.

C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on me pose la question de Caen, pour moi, j'ai les yeux qui brillent parce que c'est là où j'ai rencontré des personnes vraies. C'est là où je me suis épanoui, où je me suis senti bien. C'est là où j'ai fait mon premier match avec l'équipe première. j'ai passé de bons moments et de mauvais moments comme un peu partout mais Caen restera dans mon cœur.