William Prunier après Canet - Monaco : "On a manqué de respect au foot"

Canet-en-Roussillon, France

C'est la fin de la parenthèse enchantée pour le Canet-Roussillon FC. La défaite 1-0 face à Monaco en 32e de finale de Coupe de France, dimanche 6 décembre, laisse un goût amer pour certains. A l'image de l'entraîneur, William Prunier, qui a la fin du match déplorait un "manque de folie" de la part de ses joueurs "pour "aller chercher l’exploit". Le coach qui n'a pas été tendre, non plus, avec son équipe.

"J'ai protégé mon groupe depuis le tirage au sort, parce que je savais l'engouement qu'il y allait avoir autour du club. Ils ont été sollicités, ils ont vu plus de monde [...] et je pense qu'ils ont eu du mal à gérer. J'ai voulu créer une bulle pour les protéger, mais malheureusement ils se sont dispersés", s'est emporté William Prunier.

"À notre niveau, quand je vois dans le vestiaire de Canet deux caisses de champagne avant le match, je peux vous dire que je l'ai en travers, a lâché l'entraineur catalan. On a manqué de respect au foot, et ça c'est dommage. Je ne sais pas de qui elles viennent mais je veux le savoir. Il faut beaucoup d'humilité, et ça m'a dérangé. Les acteurs, ce sont les joueurs."