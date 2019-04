Wing Sang Li quitte la présidence de Tech Pro mais reste à la tête du FCSM

Sochaux, France

Wing Sang Li vient de présenter sa démission de la présidence du Conseil d'Administration de Tech Pro, société propriétaire du FCSM. Il quitte également ses fonctions de Président du comité de nomination de la Société à compter du mardi 2 avril. L'homme d'affaires chinois a évoqué des raisons personnelles.

Communiqué du groupe Tech Pro Technology

Le groupe Tech Pro Technology Development Ltd, actuel propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, annonce ce mercredi 3 avril 2019 dans un communiqué que : “le conseil des administrateurs de Tech Pro Technology Development Limited annonce que M. Li Wing Sang a démissionné de ses fonctions d’administrateur exécutif et de Président du comité de nomination de la Société à compter du mardi 2 avril 2019 _pour des raisons personnelles_, non liées aux affaires et aux affaires du Groupe. Le conseil d’administration annonce en outre que M. Li a également cessé de jouer le rôle de Président du Conseil d’administration en conséquence. M. Li a confirmé qu’il n’avait aucun désaccord avec le Conseil d’administration et qu’il n’y avait aucune autre question relative à la démission de M. Li qui devrait être portée à l’attention de la Bourse de Hong Kong Limited et des actionnaires de la société. Le Conseil souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa sincère gratitude à M. Li pour ses contributions à la société durant son mandat. Le conseil est actuellement en train d’identifier le candidat approprié pour pourvoir les postes vacants de Président du Conseil et de Président du Comité de nomination, et fera les annonces nécessaires en temps voulu“.

Toujours président du FCSM...

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi sur son site officiel, le FCSM précise que Wing Sang Li a été nommé directeur général de Tech Pro et qu'il n'y avait pas de conséquences pour ses fonctions à la tête du FC Sochaux Montbéliard : il reste président du club.

📋 Le FCSM a été informé que Monsieur Wing Sang Li a démissionné du conseil d'administration et de président exécutif de Tech Pro pour des raisons personnelles et en est devenu directeur général. Sa position en tant que président du FCSM reste inchangée ⤵️https://t.co/bu7lEhhZyt — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 3, 2019

...Pour combien de temps ?

Ce nouvel épisode rajoute encore un peu plus d'incertitudes sur l'avenir du club. Le président, en grande difficultés financières, pourrait perdre la main au profit de Nenking, un autre groupe chinois à qui il doit de l'argent.