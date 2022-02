WRC 2022 : Adrien Fourmaux de retour sous la neige

Le pilote nordiste Adrien Fourmaux nous a fait une belle frayeur pour le premier rallye de la saison. Sorti de route avec son coéquipier Alex Coria sur le rallye de Monte-Carlo, le pilote de 24 ans nous rassure sur son état de santé avant d'entamer la deuxième épreuve de la saison, en Suède. "Je peux rassurer tout le monde, je vais très bien. Je n'avais qu'une petite douleur à la jambe, elle est passée assez rapidement. Tout va très bien, mentalement aussi et je vais de l'avant pour la suite de la saison."

La suite se passe du côté d'Umea, au Nord de la Suède pour un rallye qui se dispute du 25 au 27 février, sous la neige et dans des conditions météorologiques particulières. "Ce sera mon premier rallye WRC sous la neige, et le quatrième de ma carrière sur la neige donc sur une carrière ça fait pas beaucoup. Il faut l'aborder assez humblement" nous confie Adrien Fourmaux.

"Olivier est vite devenu un ami, quelqu'un qui m'a fait confiance"

Le pilote de 26 ans débute dans l'aventure WRC et n'oublie pas les personnes qui lui ont fait confiance, lui ont permis de franchir des étapes dans sa jeune carrière. C'est le cas d'Olivier Ducrocq, pilote nordiste amateur qui se rappelle leur première rencontre. "On a eu le plaisir d'ouvrir un rallye ensemble (en 2017, ndlr), on a pu discuter. Il venait de gagner le volant "rallye jeune" [...] et je l'ai sponsorisé sans réfléchir."

Une belle aventure humaine pour les deux hommes, amoureux de sports automobiles pour qui la relation dépasse depuis longtemps l'unique lien sportif. "C'est vite devenu un ami, on parle d'ailleurs énormément d'autres sujets qui sont très enrichissants pour moi qui suis encore assez jeune. J'ai plaisir à partager tout ça avec Olivier."

Et ça tombe bien, l'ancien pilote retrouvera Adrien Fourmaux pour le rallye du Portugal (19-22 mai) afin d'accompagner le jeune pilote, lui délivrer quelques conseil, et surtout, se retrouver autour de discussions intenses rendues plus difficiles à cause de la pandémie depuis deux ans.

