Xavier Collin, entraîneur du SAS Epinal : "il faut garder les pieds sur terre" avant le choc face à l'ASSE

Épinal, France

Le SAS Epinal n'est plus qu'à deux jours de son quart de finale de Coupe de France historique face à l'AS Saint-Etienne, 15e de Ligue 1. Un ogre pour les Vosgiens, pensionnaires de N2, mais tombeurs au tour précédent du Losc, engagé en Ligue des Champions en début de saison. SAS Epinal - ASSE, à vivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr ce jeudi soir dès 20h30.

L'exploit paraît atteignable au vu de la performance des Vosgiens face à Lille au tour précédent. D'autant que les Verts sont à la peine en championnat avec une 15e place et trois défaites de suite en Ligue 1. L'entraîneur Xavier Collin réclame de l'humilité :

"On reste ambitieux mais il faut garder les pieds sur terre, on aura un match très difficile et on sait qu'en Coupe, l'état d'esprit n'est pas le même qu'en championnat. Même si on sent cette équipe douter, plutôt fébrile, c'est une équipe de qualité. Il faudra que nous , on fasse le match qu'on sait faire, qu'on doit faire pour embêter cette équipe là."

Il faudra un peu de réussite évidemment pour atteindre les demi-finales.

On ne change pas les habitudes

Tous les voyants sont au vert sur le plan sportif avec un match nul en championnat 1-1 avec une équipe proche de celle qui débutera jeudi et pas de blessures. Cette semaine, le club vosgien ne changera pas ses habitudes, même si le SAS évoluera dans un stade Picot qu'il ne connaît pas :

"On avait la possibilité mercredi après-midi repérer le stade Marcel-Picot et nos garçons ont préféré rester sur Epinal et le découvrir jeudi soir. L'organisation reste la même [...] On fera le repas de midi dans un restaurant partenaire sur Epinal et on prendra la direction de Nancy dans l'après-midi."

Rencontre à vivre sur France Bleu et francebleu.fr, coup d'envoi à 21 heures