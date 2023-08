Xavier Gravelaine, directeur sportif d'Avranches : "On n'arrive pas à devenir un club partenaire du SM Caen"

Xavier Gravelaine est intervenu ce lundi soir en direct dans l'émission Allo Malherbe consacrée aux Rouge et Bleu. Le directeur sportif de l'US Avranches est revenu sur la douloureuse défaite de son équipe en ouverture de championnat à Niort (3-2). Interrogé sur les liens entre le club de national manchois et son grand voisin du SM Caen, il n'a pas caché qu'il avait des difficultés à se faire prêter des joueurs par ce dernier.

"On n'arrive pas à devenir un club partenaire. C'est un petit peu dommage, ils n'ont rien à craindre"

"J'ai beaucoup de mal à travailler avec eux, il faut dire la vérité. On n'a pas de chance. On se croise et on se décroise. En tout cas, on n'arrive pas à devenir un club partenaire. C'est un petit peu dommage, ils n'ont rien à craindre. Cette année, on a encore essayé et malheureusement, on n'a pas pu trouver - ce n'est pas exactement la faute d'Olivier (Pickeu) et de Yohan (Eudeline), c'est aussi les joueurs - mais ce serait dommage. Je pense que, comme on a assez d'expérience, il y a beaucoup de joueurs qui nous sont prêtés de clubs pros. Mais on a du mal à se faire prêter des garçons à 100 km de là. Ce serait à creuser ou pas. On verra bien mais c'est un petit peu dommage pour la région. Il faut se serrer les coudes. On a quand même Le Havre qui est remonté, il y a Quevilly qui est là, Rouen qui remonte en National, on est en train de faire un mini pack de Bretons en Normandie. Il faudrait donc que l'on se serre les coudes. Plus on a des clubs de haut niveau, plus on a de l'intensité et du vrai football."

Xavier Gravelaine reconnaît également que les joueurs sont aussi en partie responsables de ce peu de prêts entre les deux clubs voisins.

"J'ai beaucoup plus d'affinités pour l'instant avec Quevilly qu'avec les Stade Malherbe. C'est surprenant"

"On a essaye de faire Andréas (Hountondji) mais il a préféré Rodez. C'est souvent aussi les joueurs, il ne faut pas toujours incriminer les clubs. Dans un an il y aura encore plus de brassages et encore plus de grands noms vont redescendre en National. Des fois ce sont les joueurs qui estiment pendant quelques semaines qu'ils peuvent jouer en Ligue 2 et ne veulent pas venir en National. Ils y viennent après parce qu'ils y sont forcés. Ils n'ont pas trouvé de places là-haut. J'étais sur (Ilyes) Najim. Il a préféré Martigues. On essaye. J'ai discuté avec Yohan (Eudeline) mais c'est vrai qu'avec six descentes, je ne peux pas me permettre de prendre des jeunes joueurs inexpérimentés pour les aguerrir. Pour l'instant on n'a pas trouvé la solution. Je pense que les présidents un jour ou l'autre trouveront la solution ou pas mais ils ont survécu sans nous et nous on a survécu sans eux mais il n'y a aucun soucis entre les clubs. C'est pour cela que j'ai beaucoup plus d'affinités pour l'instant avec Quevilly qu'avec le Stade Malherbe. C'est surprenant."