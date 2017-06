Xavier Gravelaine - "J'ai partagé avec Stéphane Paille des belles heures au SM Caen"

Le SM Caen a salué d'un sobre RIP Stéphane Paille sur son compte twitter la disparition de l'ancien footballeur. Il avait contribué lors de ses 2 saisons sous le maillot caennais à écrire la plus belle page de l'Histoire du club Normand comme le souligne Xavier Gravelaine, son équipier à l'époque.

Xavier Gravelaine ne cache pas son émotion après l'annonce du décès de Stéphane Paille. Les deux hommes avaient joué ensemble sous le maillot du SM Caen entre 1991 et 1993. Ces deux saisons verront le club normand décrocher une 5e place en Ligue 1 et une qualification européenne. Paille et Gravelaine avaient inscrit les trois buts caennais du fameux match entre Caen et Saragosse en septembre 1992.

"Il avait fait deux saisons exceptionnelles. C'était quelqu'un d'assez généreux dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses excès"

"C'est vrai que j'avais eu la chance de partager avec lui des belles heures au Stade Malherbe de Caen, se souvient le directeur général du club normand. Il avait fait deux saisons exceptionnelles. C'était quelqu'un d'assez généreux dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses excès. On avait joué deux ans ensemble, c'était l'année où on s'était qualifié et après on avait joué la Coupe d'Europe. Pour moi, c'était l'une des plus belles paire que j'ai eu de ma carrière en rôle d'attaquant."

"Stéphane avait instauré une bonne ambiance des fois débordantes. On se prenait moins la tête et ça rigolait beaucoup plus tout en étant professionnel."

"Quand Stéphane est arrivé à Caen, se remémore Xavier Gravelaine, il avait boulingué. Il était international, il avait été dans les grands clubs. Il arrivait de Porto. Il avait été internationale A avec Cantona. C'était la tête d'affiche. Stéphane avait instauré une bonne ambiance des fois débordantes mais c'était quand même une autre époque. On se prenait moins la tête et ça rigolait beaucoup plus tout en étant professionnel. La preuve, les deux saisons qu'on avait faîtes étaient très bonne."