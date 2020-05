Xavier Thuilot, directeur de l'ASSE : "on est en difficulté comme dans n'importe quelle entreprise"

La Ligue de football professionnel a annoncé jeudi que la finale de la coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain se jouera, si la situation sanitaire le permet, début août à huis clos avant la reprise du championnat. Pour les supporters des Verts, il est inconcevable de ne pas pouvoir monter au Stade de France. Même son de cloche du côté du directeur général de l'ASSE, Xavier Thuilot sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

"Très clairement, c'est notre volonté de la jouer avec du public, bien entendu. Par contre, ça pose énormément de questions. Quid des joueurs en fin de contrat. Y a quand même une continuité de la compétition à respecter. Si on la joue en décembre, il est fort à parier que ça ne soit plus les mêmes effectifs ni les mêmes forces en présence dans chacun des clubs. Après nous, on est contraint. On s'engage dans une compétition, y a des règlements. Si demain, la Fédération nous contraint à la jouer, ce sera compliqué de refuser de la jouer."

L'enjeu pour nous il est de prestige, il est de tenter de se qualifier pour une coupe d'Europe.

"Y a des enjeux économiques pour la Fédération, je ne parle pas forcément de l'ASSE. L'enjeu pour nous il est de prestige, il est de tenter de se qualifier pour une coupe d'Europe. Je rappelle que la coupe de France donne une bonne place en Europa League. Tout ça, nous on a envie de le jouer, de le partager avec nos supporters. Mais on ne peut pas aller plus loin en l'état actuel des choses."

Aucune date n'a encore été fixée. La LFP tiendra une assemblée générale le 20 mai, et vise une reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 le week-end du 22-23 août.

"On est en difficulté comme dans n'importe quelle entreprise"

En attendant, comme tous les autres clubs, l'AS Saint-Etienne connait des difficultés économiques. La Ligue de football professionnel a sifflé jeudi la fin de saison en Ligue 1 et Ligue 2. Les Verts terminent 17e, bien plus bas que ce qu'ils avaient prévu cette saison. Les rentrées d'argent sont donc moins importantes, sans parler de la billetterie et des droits télé. Heureusement, les joueurs viennent d'accepter de baisser leurs salaires. Ce qui fait dire au directeur général de l'ASSE, Xavier Thuilot, que les Verts vont s'en sortir.

"On est forcément en difficulté comme dans n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, on s'est organisé au niveau national pour avoir des réflexions dans des groupes de travail qui sont à la recherche de solutions de financement au niveau de la Ligue. Et puis au niveau individuel, au niveau de Saint-Etienne, pour trouver les relais, les financements qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la saison prochaine."

Notre seul soucis c'est de tenir. Et quand on va reprendre la plupart de nos soucis vont s'évaporer.

"Parce que le foot a une grande particularité. Nous, les approvisionnements c'est simple. On reprend, les joueurs se remettent en forme. Et à partir du moment ou on allume la lumière à Geoffroy-Guichard, les recettes reviennent. Les droits télé pour commencer, puis très vite j'espère le public. Donc ça c'est quand même un gros avantage dans cette situation. Parce que ça veut dire que notre seul soucis c'est de tenir. Et quand on va reprendre la plupart de nos soucis vont s'évaporer."

Les joueurs restent au chômage partiel jusqu'à début juin, date de leurs congés d'été, avant la reprise de l'entrainement. William Saliba, lui, rejoindra Arsenal le 1er juillet.