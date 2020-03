Xavier Thuilot, directeur général de l'ASSE : "Il va falloir trouver des solutions collectives"

Xavier Thuilot était l'invité exceptionnel de 100% Club avant une interruption pour cause de coronavirus. Le directeur général de l'AS Saint-Étienne s'est exprimé sur la situation actuelle, et sur son impact sur le club comme sur la Ligue 1 et la finale de la Coupe de France reportée.

Quelle est la situation actuelle à l'AS Saint-Étienne?

"Depuis la semaine dernière, la partie formation est fermée. On suit les recommandations données pour les collèges, lycées. Les jeunes ont été renvoyés chez eux dès vendredi. Le mieux c'est que tout le monde rentre chez soi pour protéger notre personnel. La santé est au centre des débats."

L'ASSE a d'ailleurs été un des premiers clubs à décider des entraînements à huis clos?

"Il s'agit de protéger les salariés mais aussi les joueurs pour ne pas propager la maladie, et donc avoir un minimum de contacts. Les joueurs se douchent, transpirent. Ce n'était pas raisonnable, pour le staff médical et technique également.

On est comme une troupe de théâtre, quand il n'y a plus de spectacle, il n'y a pas de raison de maintenir tout le monde sur place.

D'autres clubs ont hésité quelques jours car ils ne voulaient peut-être pas laisser les joueurs dans la nature. Mais vendredi, la situation était différente. On est comme une troupe de théâtre, quand il n'y a plus de spectacle, il n'y a pas de raison de maintenir tout le monde sur place."

Que font les joueurs pendant ce temps?

"Tous les joueurs ont un programme d'entrainement donné par le coach. Ils ne vont pas regardé la télé pendant un mois. Ensuite, ils font comme vous et moi. Ils protègent leurs familles leurs. Certains ont fait le choix de retourner près des leurs. Certains doivent garder leurs enfants. Après, juridiquement parlant, il y a des congés payées, arrêts maladie ou chômage partiel."

Xavier Thuilot, votre quotidien à vous en tant que directeur général de l'ASSE doit être bien chargé?

"J'ai passé ma journée en réunion téléphonique avec le club, mais aussi les dirigeants de la Ligue 1. On a des dossiers juridiques sur la table pour préparer l'avenir mais aussi le présent. Avec les autres clubs, on doit aussi trouver des positions communes, savoir ce qu'on va faire au moment de la reprise. Mais on est tributaires des calendriers en cascade."

Vers quoi va-t-on pour la fin du championnat de Ligue 1?

"Les instances européennes se réuniront mardi. On en sera plus. Mais on ne rejouera pas demain. Ce qui nous laisse du temps avant la reprise de l'entrainement. On réfléchit à tout ça. Rien n'est arrêté.

On doit rester sereins tout en étant concentrés sur les questions sanitaires.

On doit rester sereins tout en restant concentrés sur les questions sanitaires. Les soucis économiques, les question juridiques, on verra. Il faut déjà que le virus frappe le moins de monde possible car beaucoup d'entreprises vont souffrir. Il va falloir faire le dos rond."

La Ligue 1 est en suspens, la finale de la Coupe de France ASSE / PSG aussi?

"Il va falloir être patient. Cela va durer des semaines. Pour le championnat, je peux vous dire qu'on le gère de manière moins polémique que ce qu'on peut lire dans les médias. Aujourd'hui, on ne sait pas. Si on parle de saison blanche, il faut se dire que derrière les mots il y a une réalité.

On ne peut plus faire face avec des réponses standardisés comme depuis cinquante ans.

Cette situation actuelle pose de nouvelles questions économiques auxquelles on ne peut plus faire face avec des réponses standardisés comme depuis cinquante ans. Mais je n'ai pas de boule de cristal et il est impossible aujourd'hui de savoir ou est-ce qu'on va atterrir."

Il y a une date butoire. Les joueurs restent sous contrat jusqu'au 30 juin?

"Aujourd'hui la situation est inédite et instable. On va devoir dépasser ça collectivement. Et le foot n'échappera pas à cette règle. Le calendrier ne rentrera pas au 30 juin. Il va donc falloir trouver autre chose, des solutions collectives, de nouveaux accords pas connus la semaine dernière."

Avec Claude Puel, vous êtes venu chez les Verts pour mettre en place un projet?

"Oui, même si, à l'heure actuelle, la ligne d'horizon s'est rapproché de nos orteils (sourires). On se prépare au redémarrage tout en gardant le fil du projet pour lequel on est effectivement venu à Saint-Étienne. On multiplie les contacts pour expliquer ce projet et donner confiance, tout en se préparant à la reprise en mettant tout en oeuvre."

L'ASSE fait partie des clubs qui font jouer le plus de jeunes. C'est ça le projet?

"Le seul critère de Claude Puel est la performance sportive. Parallèlement, il y a une réalité économique avec un modèle vertueux nécessaire. C'est pour ça qu'on se retrouve à nouveau associés dans cette aventure comme à Lille. On veut donner de la visibilité à l'ASSE.

Claude Puel ne joue pas le ventre mou de la Ligue 1.

La présence de Claude nous aide à convaincre les jeunes talents qui n'ont pas forcément la possibilité de jouer dans leurs clubs, de venir à Saint-Étienne ou ils auront temps de jeu. Mais je peux vous dire que Claude Puel ne joue pas le ventre mou. Et il aime construire ses équipes de toute pièce en prenant des jeunes à fort potentiel qu'il va développer."