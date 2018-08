Après les Espagnoles face au Nigéria (2-1), l'équipe de France rencontre la Corée du Nord ce jeudi soir (19h30) au stade Guy Piriou de Concarneau pour une place en demi-finale de sa Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans qui se déroule en France.

Parmi les Bleuettes coachées par Gilles Eyquem, une joueuse, native du Puy-en-Velay, brille en ce moment. C'est Amélie Delabre. L'attaquante de 17 ans, qui portera les couleurs de Metz la saison prochaine, a inscrit un triplé lors du dernier match face aux Pays-Bas.

Amélie Delabre a porté successivement le maillot du FC Paulhaguetois, de l'US Brioude et de l'AS Saint-Etienne ces trois dernières saisons. L'un de ses premiers entraîneurs à Paulhaguet, Philippe Echaubard, se souvient à l'époque d'une joueuse déjà au dessus du lot.

Elle a toujours été une battante. Petite, elle jouait avec son frère et ses cousins. Dès le niveau débutant, on voyait qu'elle était une gamme au dessus. Elle était physique et avait la balle qui lui collait au pied, toujours à fond. Et puis, elle est partie à Brioude ou elle a franchi un palier en jouant en équipe d'Auvergne. Aujourd'hui encore, on continue de la suivre. C'est l'enfant du pays. On est fier!