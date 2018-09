Limoges, France

Il est le nouvel entraîneur du Limoges FC (7e) qui joue ce samedi (19h) sa 5e rencontre de championnat de Nationale 3 à domicile face à Montmorillon (10e). Colbert Marlot connaît bien ce club puisqu'il y a passé cinq saisons en tant que joueur (1995-1997), puis entraîneur (1997-2000). Mais c'est avant tout l'expert de la formation qui a séduit la direction du LFC.

Un compétiteur et un buteur

Avant de dire oui à Limoges, Colbert Marlot a décliné plusieurs propositions alléchantes. Il a dit non à la réserve du RC Lens où il a passé onze années au centre de formation. C'est aussi là qu'il a entamé sa carrière de joueur en 1977, aux côtés de Georges Tournay : "Quand il est arrivé au centre je me suis dit « Voilà un concurrent qui va me mettre dans mes derniers retranchements ! » C'était un compétiteur et un buteur."

Vingt ans plus tard, Georges Tournay est à la tête du très réputé centre de formation lensois. Le natif du nord y revient en 2000 en provenance de Brive. Nolan Roux, Serge Aurier, Benoît Assou-Ekotto, ou encore Kévin Monnet-Paquet. Tous ont été formés par Colbert Marlot. Selon Georges Tournay, "c'est un bâtisseur, quelqu'un qui sent bien les gens. Et pour un entraîneur, c'est une qualité essentielle."

Colbert Marlot, ici aux côtés d'Antoine Kombouaré. Il a entraîné la réserve du RC Lens de 2002 à 2007. © Maxppp - Pascal Bonnière

C'était un beau moment, ça m'a forgé.

Yoann Wachter peut en témoigner. C'est lors de sa deuxième saison à Sedan, en 2016, que le latéral droit du Limoges FC voit débarquer son nouvel entraîneur. Un meneur d'hommes, dur, mais juste. Le jeune joueur se souvient du dernier match d'avant-saison contre Strasbourg : "J'étais un titulaire de base donc je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Alors le coach m'a mis remplaçant. Cela m'a blessé mais je n'ai rien dit, parce qu'il avait raison."

Dans la foulée, Yoann s'entraîne d'arrache-pieds. Colbert le félicite pour sa semaine de travail. Et ça paye. "Le week-end suivant, pour le début du championnat, il me titularise avec le brassard. C'était un beau moment, ça m'a forgé."

On a ça dans les gènes.

Gérer les égos, fédérer : c'est le leitmotiv du nouvel entraîneur du LFC. C'est aussi le résultat d'un caractère dont le jeune Colbert a hérité de son père syndicaliste dans le Pas-de-Calais : "Je pense que l'on a ça dans les gènes : la responsabilité d'aider les gens, les former... Le plus important, c'est de donner aux gens." Et à Limoges, Colbert Marlot compte bien redonner tout ce que le club lui a apporté par le passé.

Retrouvez ci-dessous en audio le portrait de Colbert Marlot réalisé par Thomas Dupleix :