Les Bleuettes finissent 4e de leur Mondial de foot en Bretagne, au pied du podium. Mais Amélie Delabre, elle, a crevé l'écran. Sortie du banc, l'ex-attaquante de l’ASSE a marqué 4 buts en 5 matchs. Un incroyable parcours sur lequel elle est revenue lundi dans le Débrief sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

C'est sûr que, collectivement, on visait mieux. Individuellement par contre, je suis plutôt satisfaite. J'aurais jamais pensé faire ça!

Le match qui va tout changer, c'est le dernier match de poule contre les Pays-Bas pour lequel Amélie Delabre est titulaire. La buteuse originaire de Collat en Haute-Loire réalise ce jour-là un triplé, et qualifie les "Bleuettes" pour les quarts de finale de la coupe du Monde, à 17 ans seulement.

Quand j'ai vu que le coach (Gilles Eyquem) me faisait confiance, j'ai voulu lui montrer qu'il avait raison, et j'ai tout donné dans ce match. Je marque trois buts, et je gagne ma place de titulaire.