L'AS Saint-Étienne espère retrouver, avec son Chaudron, la victoire contre Strasbourg

Contre Strasbourg, les Verts retrouvent Wahbi Khazri et Yann M'Vila.

Saint-Étienne, France

L'ASSE retrouve son Chaudron ce mercredi soir face à Strasbourg en match en retard de la 23e journée de Ligue 1 (reporté il y a dix jours à cause de la neige). Un retour à Geoffroy-Guichard trois semaines après la fessée reçue en Coupe de France contre Dijon (3-6).

Quatre matchs sans gagner

Entre temps, les Verts ont ramené un nul et une défaite de Bretagne, contre Nantes (1-1) et Rennes (0-3) dimanche. L'ASSE 5e de Ligue 1 doit mettre fin à cette série en cours de quatre matchs sans victoire. La plus longue jusque là depuis le début de la saison.

Le Racing est à deux points

Mais ce ne sera pas facile. Strasbourg 9e est à deux petits points derrière. Malgré une défaite à domicile contre Angers samedi (1-2), depuis le début de l'année, Strasbourg est en pleine bourre. Les Verts retrouvent au bon moment Wahbi Khazri et Yann M'Vila suspendus.

"Le match le plus important" - Yann M'Vila, milieu défensif à l'AS Saint-Étienne

.@yannmvilafr@ASSEofficiel : « Quand on voit certains arbitres ou journalistes je me suis déjà demandé si certains ne voulaient pas qu’on y arrive... » #FBsport#ASSERCSApic.twitter.com/57CcZ6kcoA — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 12, 2019

Une des raisons, c'est son entraîneur Thierry Laurey qui dirige cette équipe alsacienne de main de maître. Jean-Louis Gasset le connait bien. Il l'a eu comme adjoint à Montpellier, et se méfie de son ancien poulain qui va retrouver ce mercredi, après le match nul 1-1 à l'aller.

Gagner avant la venue du PSG

D'autant que, dans la foulée, l'ASSE reçoit le PSG dimanche, qui jouait à Manchester mardi soir son 8e de finale aller de Ligue des Champions. En attendant ce match de gala dimanche soir, qui devrait se jouer à guichets fermés, les kops seront fermés mercredi soir.

JL #Gasset : « Ce soir, je regarde le match avec mon maillot du @PSG_inside. Paris a les joueurs d’expérience pour tenir le choc. Le match retour sera différent. » Est ce que Paris va passer face à @ManUtd ? JLG : « Bien sûr !.. » #FBsport#MUPSG@francebleuparis@bruno_salomonpic.twitter.com/eU1VuCE6Nw — Alexandre Vau (@AlexandreVau) February 12, 2019

Sans les kops à Geoffroy-Guichard

Pour rappel, les kops ont été sanctionnés après le derby. Romain Hamouma est lui suspendu après son expulsion dimanche à Rennes. Le cas de Jean-Louis Gasset, expulsé aussi dimanche, devrait passer devant la commission de discipline de la Ligue mercredi prochain.

