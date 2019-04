Julien Sablé, capitaine des jeunes de l'AS Saint-Etienne vainqueurs en 98 : "On a marqué l'histoire de la Gambardella"

Saint-Étienne, France

Avant la finale de la coupe Gambardella au Stade de France samedi (17h15) entre l'AS Saint-Etienne et Toulouse, le capitaine de la dernière équipe des Verts victorieuse en 98, Julien Sablé, aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe première, s'est replongé dans ses souvenirs ce lundi soir dans le Débrief.

Pour l'ancien milieu de terrain, né à Marseille mais formé à Saint-Etienne, cette compétition n'est autre que "le Graal de la formation".

Quel souvenir de joueur gardez-vous?

C'est avant tout un énorme stress, le plus gros avant le début d'une carrière professionnelle. C'était en plus la première finale de la coupe Gambardella au stade de France. On a marqué l'histoire avec notre génération. Je retiens à la fin avoir soulevé le trophée en tant que capitaine, et cette communion avec le public lensois qui jouait après la finale de la coupe de France face au PSG.

C'était la première finale de la coupe Gambardella au stade de France.

Quels conseils donneriez-vous aux joueurs?

Je donne des conseils à Razik Nedder, l’entraîneur. On a une relation forte. J'étais son directeur il y a encore pas si longtemps. Il y a aussi l'expérience Jean-Louis Gasset. Les conseils c'est déjà de faire abstraction de tout ce qui est autour et de vivre l'expérience à fond. La Fédération prévoit un protocole pour les jeunes pour qu'ils puissent voir le Stade de France la veille, prendre des photos avant puis se concentrer sur le jeu. Il y aura du stress, des émotions. Le plus dur sera de se concentrer sur sa tache.

Quel regard portez-vous sur cette génération?

Elle a été parfaitement accompagnée par l’entraîneur Razik Nedder depuis les moins de 12 ans. Il faut aussi souligner le travail de Gérard Fernandez, la qualité du recrutement. Ces jeunes sont conditionnés au quotidien pour progresser. Après, ce sont déjà de bons garçons. Et c'est important pour nous. Ils ont du caractère, et se nourrissent aussi de la déception l'année dernière de ne pas avoir atteint les phases finales U17. Ils savent que la Gambardella est leur dernière chance.

La coupe Gambardella est leur dernière chance.

Verra-t-on William Saliba jouer la finale samedi?

Je voudrais saluer le travail effectué par Jean-Louis Gasset. L’entraîneur des Verts joue le jeu et respecte le projet. Il me dit : "Aujourd'hui, on ne fait pas rentrer les petits pour qu'ils puissent jouer en coupe Gambardella." Et ce, malgré la pression qu'il a d'atteindre ses objectifs. C'est unique. Seul Jean-Louis Gasset sait ce que fera William Saliba ce weekend. S'il est avec nous dans le Chaudron un autre jeune prendra la relève. Quoiqu'il en soit, on est là pour former des joueurs et on croit en cette génération quelque que soit le résultat. La Gambardella n'est pas une finalité.

On est là pour former des joueurs... quelque soit le résultat.

Ce serait une victoire importante pour les joueurs ?

Cette victoire en 98 a changé notre la vie. J'ai revu il y a pas longtemps Baptiste Lafleuriel à Nantes. Il n'a pas fait de carrière professionnelle mais on reste lié par ce titre, par ces émotions tellement fortes. Ce serait un coup de projecteur exceptionnel pour le club de gagner cette finale. La Gambardella, c'est le Graal de la formation. Ça valide le projet du club et le travail des éducateurs, de la catégorie U7 les plus jeunes jusqu'à la réserve de l'équipe première en National 2. Il faut saluer le travail de Laurent Battlès, du directeur de la foramation (Philippe Guillemet), pour continuer de bosser et faire progresser ces jeunes.

ASSE / Toulouse, finale de la coupe Gambardella samedi 17h15.

