Dominique Rocheteau, invité exceptionnel de 100% Club: "La formation est vitale à l'AS Saint-Etienne"

Détendu, souriant, le désormais ex-directeur sportif de l'ASSE a passé une heure sur France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi. Dominique Rocheteau est revenu sur l'annonce "rapide" de son départ à la retraite en fin de saison dernière, sur son futur, mais aussi ses meilleurs souvenirs avec Saint-Etienne et l'équipe de France. Émission spéciale pleine de surprise dont voici les meilleurs moments.

Dominique Rocheteau, vous gardez encore un pied au club?

"Un grand pied. Je suis au directoire et au conseil de surveillance. C'est quatre réunions par saison mais je reste très proche du club et de mes ex-présidents. Je passe régulièrement à l'Étrat. Et je reste dans la région pour l'instant. Je partirai un jour mais pour l'instant on s'y sent bien avec ma femme."

Qu'est-ce qui vous a décidé à dire "j'arrête" en fin de saison?

"Je suis du genre à prendre les décisions rapidement. Le week-end de la qualification pour la coupe d'Europe la saison dernière. J'ai senti que comme Jean-Louis Gasset, le moment était venu d'arrêter. Je m'étais aussi posé la question lors du départ du précédent entraîneur, Christophe Galtier."

Je m'étais déjà posé la question lors du départ de Christophe Galtier.

"Mais j'étais plus jeune. Il y a le milieu du foot qui est usant, et l'envie d'avoir du temps pour ma famille. Et puis, mon fils Tom est arrivé au club pour travailler au marketing."

Avez-vous eu le temps de faire tout ce que vous vouliez?

"On veut toujours faire mieux. On a eu une période difficile quand Christophe Galtier est parti, et avant que Jean-Louis Gasset arrive. Mais dans l'ensemble je pense que les résultats sont plutôt positifs. L'ASSE est un club mythique, populaire, ses supporters exigeants. Ils veulent les meilleurs résultats possibles. Sauf que c'est plus la même époque. La concurrence est plus difficile aujourd'hui."

Votre plus beau souvenir en tant que dirigeant? On vous aura vu pleurer...

"C'est vrai (sourires). Mais il faut dire que ça ravive des souvenirs. Je retiens notamment la finale de la coupe de la Ligue gagnée en 2013 contre Rennes (1-0). C'est un titre, le fait de monter au Stade de France. Je me souviendrai aussi du stade envahi par les supporters. Cela restera un de mes plus beaux souvenirs de dirigeant. Aujourd'hui je vais voir les matchs avec autant de passion, toujours supporter, mais libéré de la pression."

Le directeur sportif nous dirait quoi en ce début de saison, patience?

"C'est un peu le discours. Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe cet été. J'espère que la trêve va faire du bien. Je pense notamment à notre meilleur buteur Wahbi Khazri. Il a enchaîné avec la coupe d'Afrique des Nations cet été, et a besoin de récupérer."

On a rajeuni l'équipe et l'amalgame avec les joueurs cadres est important.

"Après, de bons jeunes sont arrivés. On a fait un bon mercato. On a rajeuni l'équipe. L'amalgame avec les cadres est important. Et il ne faut pas oublier le centre de formation, vital à l'AS Saint-Étienne. C'est grâce à ça qu'on est à ce niveau ces dernières années."

Même discours au sujet du nouvel entraîneur Ghislain Printant?

"J'ai soutenu la candidature de Ghislain Printant et je continue de penser que c'est l'homme de la situation. C'est un nouveau groupe même si l'ossature est restée. Il faut du temps. Et puis, le premier mois a été compliqué au niveau du programme des matchs. On s'est déplacé trois fois, dont Lille et Marseille. C'est presque un nouveau championnat qui commence."

Je continue à penser que Ghislain Printant est l'homme de la situation.

"Il ne faut pas oublié non plus que la saison dernière le début n'était pas terrible non plus. Cette continuité avec Ghislain qui était l'homme de Jean-Louis Gasset est importante, même par rapport aux joueurs."

Dominique Rocheteau, votre plus beau souvenir de joueur?

"Ça restera 76, et ce but contre Kiev en prolongation qui nous qualifie pour le tour suivant de la coupe d'Europe. On va en finale cette année là. La suite on la connait. Il y a d'autres grandes périodes et grands moments mais ce fameux but, vu et revu, il est au musée des Verts, c'est un grand souvenir. Difficile à dire si c'est LE plus grand souvenir car j'ai eu de beaux moments avec l'équipe de France en coupe du Monde."

Christian Lopez, défenseur : "Dominique a marqué l'histoire du club"

"Dominique a marqué l'histoire du club. Je regrette qu"il s’arrête. Pour l'anecdote, on s'est téléphoné il y a quelques mois pour tout autre chose. Et puis, il me parle de la retraite. Je lui dis que la mienne arrive. Je lui demande pourquoi? Il me répond : "Je vais voir." Et le lendemain, je lis dans le journal L'Equipe qu'il s'arrête. Il avait déjà pris sa décision."

Patrick Revelli, attaquant : "Bientôt une nouvelle chanson des Verts"

"A chaque fois qu'on se revoit c'est que du bonheur. Que ce soit ça lors d'un weekend ou bientôt pour la sortie d'une nouvelle chanson. Dominique ne chante pas, je vous rassure. Moi non plus. Ce serait catastrophique pour la chanson."

Dominique ne chante pas, je vous rassure. Moi non plus.

"Comme le dit Dominique, ce sera difficile de faire un aussi grand succès que Allez les Verts à l'époque. Mais c'est bien la première fois en quarante ans qu'on nous demande notre permission."

Jacques Vendroux, journaliste : "Les Verts sont des légendes éternelles"

"Dominique est mon ami. On a vécu des moments merveilleux. Il a été consultant Radio France près de dix ans. Les Verts sont mon ADN, des légendes éternelles. Je suis devenu qui je suis grâce à eux. Dominique n'a pris que deux cartons dans sa carrière et son surnom l'Ange vert résume tout. Un joueur merveilleux, espiègle, poète. Une belle gueule qui plaisait aux femmes et surtout bien éduqué par ses parents."

Loïc Perrin, capitaine des Verts : "Toujours triste de voir une idole partir"

"On a travaillé neuf ans ensemble et on n'a pas vu passer le temps. Ça s'est toujours bien passé, dans le respect. On a vécu de belles années ensemble depuis 2010."

Bien sûr qu'une trajectoire comme la sienne me plairait.

"On est toujours triste de voir une idole partir mais c'est sa décision et c'est le plus important, qu'il soit heureux. Bien sûr qu'une reconversion comme la sienne me plairait. L'AS Saint-Étienne sera toujours mon club."

