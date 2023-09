Y a-t-il trop d'impatience et d'attentes autour du Racing Club de Strasbourg ?

La scène a interpelé les suiveurs de longue date du Racing Club de Strasbourg. Après une piètre première mi-temps face à Toulouse le dimanche 27 août dernier (un match finalement remporté 2 à 0), le public de la Meinau avait sifflé son équipe de manière assez nourrie. Même la saison passée, alors qu'il avait fallu attendre début février pour fêter la première victoire à domicile (contre Montpellier le 5 février 2023), les spectateurs n'avaient pas exprimé leur mécontentement de manière aussi véhémente.

L'explication est simple et tient en un mot : BlueCo. La prise de pouvoir du consortium américain a fait naître des attentes qu'on n'avait plus connues depuis belle lurette à la Meinau (depuis l'arrivée d'IMG-McCormack en 1997 ?). Et quand on dépense 55,5 millions d'euros pendant le mercato, ces attentes sont encore démultipliées.

"Il faudra de la patience"

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur strasbourgeois Patrick Vieira a bien conscience de l'impatience des supporters. "C'est normal, soutient l'ancien Gunner. Tous les supporters de Ligue 1 aimeraient voir leur équipe dominer l'adversaire, créer des occasions, marquer des buts. Nos supporters ne sont pas différents des autres. Je reconnais que j'aimerais voir l'équipe avoir un peu plus de maîtrise collective. On rentre dans un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, qui ont très peu d'expérience de la Ligue 1. Il y a un process à mettre en place. Il faudra de la patience. On va alterner le bien, le très bien, le moins bien".

De la patience, c'est ce que réclame aussi Jessy Deminguet, arrivé cet été de Caen en Ligue 2. "Il y a eu un gros changement pour le Racing avec un nouveau projet, explique le milieu de terrain. Ça prend du temps, on le sait. Mais dans le foot, on a peu de temps, car les résultats sont très importants. Dans le jeu, on n'a pas toujours été flamboyants, mais on a su gagner des matchs. C'est très important d'avoir six points, mentalement ça n'est pas pareil. On sait qu'on a une grosse marge de progression. Je pense que les gens le savent aussi. On a beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Tout le monde bosse énormément la semaine pour donner le meilleur, pour être titulaire et gagner les matchs".

Un mercato qui interroge

Ce qui suscite aussi la crispation des supporters strasbourgeois, c'est ce mercato estival, où il semble pour l'instant s'être davantage affaibli que renforcé, avec notamment les départs du serial buteur Habib Diallo et du meilleur joueur du début de saison Jeanricner Bellegarde (2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs). Pour l'instant, les jeunes recrues ne sont pas très convaincantes ou ne jouent pas ou peu.

A l'heure de faire un premier petit bilan, l'entraîneur Patrick Vieira regrettait lui aussi la tournure prise par cette fin de mercato : "Lorsque je suis arrivé, j'avais espoir qu'on allait garder tous les joueurs. Durant ce mercato, il y a des choses qui ont changé. On est obligé de faire jouer, plus tôt que prévu, des joueurs qui ont un manque d'expérience. Globalement au niveau comptable, je suis satisfait, mais j'aimerais développer beaucoup plus de jeu, ça c'est sûr".

Le Racing de Patrick Vieira recevra lors de trois de ses quatre prochains matchs de Ligue 1 (Montpellier, Lens et Nantes, avec un derby à Metz entre temps), l'occasion d'afficher enfin des progrès dans le jeu et de répondre un peu plus aux fortes attentes du public strasbourgeois.