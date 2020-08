Yacine Bammou : "Je suis content d'être là et d'avoir retrouvé le Stade d'Ornano"

Yacine Bammou a joué face au Havre son premier match avec le SM Caen depuis son départ en prêt en Turquie la saison passée. L'attaquant marocain dit se sentir bien physiquement et prêt aussi bien à jouer une saison de plus en Normandie qu'à partir.

Yacine Bammou a participé ce samedi Ier août à son premier match de préparation avec le SM Caen face au Havre.

L'attaquant marocain est d'ailleurs resté 71 minutes sur le terrain soit plus que n'importe quel autre joueur de champ du SM Caen.

"J'avais vu avec le coach, a expliqué à la sortie du match le joueur malherbiste. Je suis arrivé tardivement au club et c'est vrai que j'avais besoin pour reprendre mon rythme et un temps de jeu. Je me suis senti plutôt bien."

Arrivé de Nantes à l'été 2018, Yacine Bammou a joué une première année sous le maillot caennais (17 apparitions en L1) avant d'être prêté la saison dernière à Alanyaspor, club de Première Division turque.

"Quand je suis arrivé à Caen, on était en Ligue 1. Malheureusement on est descendu. C'était une année difficile. J'ai été blessé pratiquement toute l'année. Je n'ai pas pu donner et rendre ce que le SM Caen m'a donné. Je suis dans l'optique de tout donner et de rendre leur confiance.

En Turquie j'ai pu retrouver du rythme, des buts, du temps de jeu. "

Yacine Bammou a dû patienter la fin officielle de son prêt pour éviter tout imbroglio entre les deux clubs avant de rejoindre le groupe coach par Pascal Dupraz. Il a donc dû cravacher un peu plus pour rattraper ce léger retard de préparation.

Le club caennais et le joueur sont d'accord pour faciliter son départ en cas d'offre mais Yacine Bammou compte bien tout donner sur le terrain quelque soit le scénario final.

"Aujourd'hui je suis là. Je suis sous contrat. Je suis encore au SM Caen. Si je reste l'année, c'est un plaisir. Si je dois partir, je partirai mais en tout cas je suis content d'être là et d'avoir retrouvé le Stade d'Ornano."