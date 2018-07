Après quatre saisons sous le maillot du FC Nantes, l'attaquant international marocain Yacine Bammou a signé ce mardi un contrat de quatre ans avec le Stade Malherbe de Caen. Du côté de la Beaujoire, on retiendra davantage son profil atypique et ses acrobaties que ses statistiques.

Nantes, France

Quatre buts lors de chacune de ses trois premières saisons, trois réalisations seulement la saison passée, ce n'est pas vraiment par ses statistiques que Yacine Bammou aura marqué son passage sous le maillot nantais. Davantage par son état d'esprit volontaire, batailleur, prêt à dépanner à plusieurs postes de l'attaque, quitte parfois à rester un peu dans l'ombre d'Emiliano Sala, notamment la saison passée.

5 de ses 15 buts en Ligue 1 inscrits contre Caen

Pourtant, dès sa première apparition à la Beaujoire, le 9 août 2014, il ouvre le score face à Lens et on se met à raconter son histoire atypique, lui qui évoluait en amateur, à Evry, quelques mois plus tôt, en même temps qu'il était vendeur à la boutique officielle du Paris Saint-Germain.

> Ses 15 buts sous le maillot nantais ICI

Les supporteurs nantais se souviendront également de sa célébration acrobatique, après chaque but. Cette célébration, le public Caennais la connait déjà bien, puisque sur ses 15 réalisations en Ligue 1, il en a inscrit un tiers contre les normands. On comprend mieux pourquoi les dirigeants normands ont déboursé un peu plus de deux millions d'euros pour le faire signer.

Un secteur offensif dépeuplé au FC Nantes

Côté Nantais, le secteur offensif commence à sonner creux, déjà amputé du milieu de terrain créatif Adrien Thomasson, parti libre à l'issue de la saison, alors que l'Islandais Sightorsson et le Burkinabé Nakoulma ne font pas partie du groupe actuellement en stage de préparation aux Sables-d'Olonne.