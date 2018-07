Caen, France

Yacine Bammou a un parcours atypique. Né en région parisienne, il rejoint le FC Nantes en 2013 seulement alors qu'il était... vendeur dans une boutique du PSG ! Entre-temps, son excellente fin de saison avec le club d'Evry en CFA2 avait tapé dans l'oeil des recruteurs des Canaris. Mais après 5 ans dans les Pays-de-la-Loire, l'attaquant de 26 ans qui a porté à six reprises le maillot du Maroc (pour un but) a eu envie de changer d'air pour relancer sa carrière. Il vient donc de signer pour quatre ans avec le Stade Malherbe Caen. Entretien.

- Yacine, vous portez désormais le maillot du SMC. Pourquoi avoir choisi Caen ?

Tout d'abord, je suis très fier d'avoir signé ici, le Stade Malherbe de Caen est un super club. J'ai été approché par le SMC, un nouveau staff, un nouveau coach. Le président m'avait confié qu'ils étaient intéressés (par mon profil) et c'est un projet qui me plait. J'ai fait mon temps à Nantes après cinq saisons. J'avais besoin de changer d'air. C'est un club que je connais, que je suis depuis que je suis petit et aujourd'hui je suis très fier d'être ici.

- Que pensez-vous apporter à cette équipe ?

Tout d'abord mon investissement va être à 100% car c'est un club qui veut viser haut cette année. Je vais apporter toutes mes qualités, je travaille vraiment pour le collectif. Je vais essayer d'apporter ma puissance, ma rigueur. J'ai gagné pas mal de matchs en Ligue 1 donc je peux apporter mon expérience. Je vais essayer d'être décisif et d'emmener le club au plus haut.

- Vous avez peu joué l'an passé, comment allez-vous physiquement ?

Ca va très bien. J'ai eu quelques blessures et sur mes cinq années passées à Nantes, ça a sans doute été la saison la plus compliquée. Mais ce n'est rien de grave, dans le football il y a des hauts et des bas, je pense que je vais bien me relancer ici. Je suis à 100% et je vais tout donner pour ce club. J'ai hâte d'y être, j'attends avec impatience le début du championnat.

Premier match en amical ce mercredi face à Angers à Sablé-sur-Sarthe. Pour le championnat il faudra attendre le douze août et un déplacement au PSG.