Yacouba Camara : "Certains se battent pour 1.300 euros par mois, alors on n'a pas à se plaindre"

Troisième ligne international du MHR, Yacouba Camara vient de prolonger avec Montpellier et d'accepter de baisser son salaire. Désormais lié au club jusqu'en 2025, le puissant rugbyman veut offrir au club héraultais son premier titre majeur et espère un jour retrouver les Bleus.

A 26 ans, l'imposant flanker du MHR vient de rempiler : quatre nouvelles années de contrat, avec l'objectif d'offrir à Montpellier son premier titre en Top 14. Ambitieux mais patient, le natif de Bobigny sait où il veut aller. Parmi ces destinations : l'équipe de France, qu'il veut retrouver et dont il s'est un peu éloigné, dernièrement, puisque sa dernière sélection remonte au 6 octobre 2019.

Yacouba Camara était l'invité de Bertrand Queneutte, ce mardi 3 novembre, dans 100% MHR. Il nous a aussi parlé de son parcours, de ses débuts à Bobigny, lui dont le grand frère joue à Drancy et le petit frère chez les Espoirs du Stade Français.

BQ : Vous n'avez pas joué le weekend dernier en Top 14 : déplacement annulé en raison de cas de Covid-19, notamment dans les rangs lyonnais. Avez vous regardé la victoire de votre prochain adversaire, le Stade Français, contre Toulouse ?

YC : J'ai pu regarder notre prochain adversaire et noter des remarques à faire pour la vidéo. C'est une grosse équipe, même s'ils ont perdu leurs deux premiers matchs à domicile, ont les a vu aller chercher des victoires à l'extérieur, ils ont des grosses individualités, ce sera difficile.

BQ : De votre côté, vous avez redressé la barre, avec vos deux premières victoires consécutives contre Agen et Brive. Cette fois, ce sera une autre paire de manche. Un vrai test, du coup ?

YC : Bien sûr, c'est un vrai test. On a joué contre Brive et Agen, qui certes sont des équipes de Top 14 mais qui traversent des périodes difficiles. Ce weekend, on va recevoir un gros morceau, et c'est le bon moment pour se tester, face à cette belle équipe.

BQ : Comment jugez-vous votre début de saison, personnellement ?

YC : Pour l'instant, ça se passe bien, malgré nos défaites. On un bon groupe, des entraînements de qualité, j'espère que ça va durer. Que les matchs vont bien se passer par rapport à tout le travail réalisé à l'entraînement.

BQ : En début de saison, on pointait du doigt l'indiscipline du MHR. Vous-même, vous avez pris trois cartons jaunes en quatre matchs : vous les jugez sévères ?

YC : Que je les juge sévère ou pas, de toute manière, ils pont été pris. C'est l'arbitre qui est le maître du jeu au rugby, et s'il m'a mis des cartons, c'est qu'il y avait des fautes à son goût. Même si je les trouve parfois sévères, je n'ai pas à contester. J'ai pris ces sanctions et j'espère que c'est du passé, et que je pourrai à nouveau me relancer et être là pour l'équipe.

Yacouba Camara évolue au MHR depuis 2017 © AFP - Pascal Guyot

BQ : Etes-vous un joueur indiscipliné, Yacouba ?

YC : C'est juste une mauvaise série sur ce début de saison. Je ne suis pas un joueur qui fait des fautes. Même moi, cela m'étonne. Cela fait plusieurs saisons que je joue au rugby en Top 14, et cela ne m'était jamais arrivé de prendre trois cartons d'affilée. Avant ça, dans ma carrière qui est assez courte, j'ai du prendre deux cartons jaunes. C'est donc un peu bizarre pour moi. Mais bon, ce sont les nouvelles règles, le début de saison, la reprise après des longs mois de trêve. Il me faut donc un petit temps d'adaptation, je pense.

BQ : Cela ne vous empêche pas d'être incontournable à Montpellier. En revanche, vous avez pour l'heure quitté l'équipe de France. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas été appelé dernièrement et est-ce un objectif d'y revenir rapidement ?

YC : Y revenir tout de suite, je ne pense pas. Pour y arriver, il faut d'abord être performant avec son club, avoir des bons résultats avec Montpellier. Après, on pourra y penser. Pour moi, la base, c'est d'abord d'être performant avec Montpellier, de faire des bons matchs, qu'on soit bien au classement. Et après, pourquoi pas espérer être appelé. Si je ne le suis pas aujourd'hui, c'est le choix du sélectionneur. Moi, je m'entraîne à 100%, j'essaie d'être le meilleur, mais il y a une forte concurrence et il faut l'accepter.

BQ : On vous a expliqué pourquoi vous n'étiez pas sélectionné ?

YC : Non, pas spécialement. Je n'ai pas eu de contact avec le sélectionneur. J'en ai connu plusieurs, je peux comprendre que c'est difficile de faire des choix. Et il y a forcément des déçus.

BQ : Vous ramener chez les Bleus, c'est la volonté de Xavier Garbajosa, votre manager au MHR. Il l'a dit au moment de votre prolongation, car vous venez de rempiler pour quatre ans. C'était une évidence ?

YC : Oui, cela fait maintenant trois saisons que je suis là. Je m'y plais bien, ma femme aussi. On avait envie de rester. Il y a aussi le fait de vouloir aller chercher un titre, Montpellier est un club très jeune qui n'en a pas encore. Pour moi, ce serait important de marquer l'histoire, l'histoire du club, avec un titre à la clef. C'est ce challenge qui me donne envie de rester et de participer à l'évolution de cette équipe.

Yacouba Camara a disputé la Coupe du Monde de rugby au Japon, en 2019 © AFP - Gabriel Bouys

BQ : Est-ce vrai que, au moment de signer un nouveau bail et dans le contexte sanitaire et économique, vous avez consenti à une baisse de salaire importante ?

YC : De toute façon, il fallait accepter. On sait que les clubs sont dans une période difficile. Cela va être compliqué pour le rugby français de se relancer. Il était évident pour moi de faire un geste, par rapport à l'équipe et au maintien du club, parce que je veux que le club vive. Je veux qu'on continue à jouer au rugby et à donner du plaisir.

BQ : Ce geste, c'est aussi parce que vous estimez être privilégié ?

YC : Bien sûr. On a juste à regarder les infos et voir qu'il y a des personnels soignants qui sont dans des conditions plus difficiles que nous, qui se battent pour 1.300 euros par mois et qui risquent leur vie chaque jour. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre à ce niveau là. Certes, on ne peut pas exercer notre métier comme on voudrait, mais il faut être patient. J'espère que le soleil va venir, après cette période difficile.

Morgan Champagne - Directeur Rugby au RC Massy, club formateur de Yacouba Coulibaly

"Yacouba, c'est avant tout une bonne personne. C'est ce qui est important pour nous à Massy, faire des bonnes personnes avant de faire des bons joueurs. On est très content de son parcours, j'espère qu'il va continuer, qu'il va retrouver l'équipe de France parce que je sais que ça reste un objectif pour lui. Ce serait une grande fierté pour nous (...) Yacouba est parti de chez nous après deux saisons en senior, pour rejoindre Toulouse. Il a vraiment évolué. Chez nous, c'était un joueur très fort sur la défense, très bon en touche, un joueur de soutien. Il avait besoin de travailler offensivement. Sa palette actuelle est plus large. Il est capable de participer beaucoup plus offensivement. Cela veut dire qu'il a progressé, il va continuer à le faire. Est-ce qu'il est devenu le "monstre" que Vern Cotter présidait ? Je ne peux pas encore me permettre de lui dire ça. Il a encore une marge de progression, qu'il doit continuer à travailler. Je suis très content quand il fait des bons matchs, je lui dis aussi quand il en fait des moins bons".