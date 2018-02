Le Havre, France

Etalon burkinabé de 23 ans, Yacouba Coulibaly a signé au Havre AC l'été dernier pour deux ans. Le défenseur international, qui jouait encore « au bled » la saison dernière, a depuis fait son trou au point d'enfiler le costume d'un numéro un, titulaire pour l'heure indiscutable dans le onze de départ de l'équipe normande en Ligue 2. Joueur explosif, généreux, dévoué, celui que l’on surnomme « Yacou » est la vraie révélation du dernier mercato d'été. Un garçon arrivé de nulle part sur la planète football, et qui va sans doute aller très loin. Entretien sur France Bleu Normandie avec Bertrand Queneutte et Manuel Quesnel.

Son arrivée au Havre AC

Arrivé au Havre AC à la fin du dernier mercato d'été, Yacouba Coulibaly était au bord des larmes quand il a signé son tout premier contrat en Europe. Très "ému" explique-t-il, notamment par "l'accueil" réservé par ses nouveaux partenaires et par l’ensemble du club : "Je pensais que je serais seul, que ce serait chacun pour soi. En fait, c'est le contraire. Si j'ai des problèmes, je peux en parler à tout le monde. C'est une vraie famille". Etonné aussi par le fonctionnement du club : "Chez nous, au bled, chacun s'occupe de soi. Tu laves ton maillot, tu n'es pas bien équipé. Ici, c'est totalement différent. Et c'est nouveau pour moi. Tu trouves tes équipements bien propres."

Changement radical au niveau des conditions de travail, mais pas tellement concernant son mode de vie : "Je n'ai pas de voiture pour le moment, parce que je n'ai pas le permis (sourire). Je n'ai pas non plus besoin d'un grand appartement. Je vis seul. Je suis à l'aise, et c'est ça l'essentiel".

Un confort en dehors du terrain, mais également dessus : « Quand je jouais au Burkina, on jouait sur des terrains de terre. Des terrains dégradés. Il y avait des petits cailloux, et souvent tu te blesses. Quand il faut tâcler, il faut vite se relever et il vaut mieux ne pas regarder. »

Yacouba Coulibaly a disputé 15 matchs de Ligue 2 depuis son arrivée au HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Châteauroux au départ

Yacouba Coulibaly n'aurait pas du jouer au HAC, mais à Châteauroux. En effet, c’est avec le club castelroussin que le défenseur devait s’engager. Révélé durant la dernière Coupe d’Afrique des Nation, il avait alors pris la direction du Berry. Contacté par le HAC alors qu’il était sur le point de signer, Yacouba a finalement fait demi-tour avec son agent, direction la Normandie : « Au départ, je ne savais pas ce que c’était le HAC. J’ai demandé où est-ce que je progresserais le plus. On m’a dit Le Havre, alors j’y suis allé. »

De l'énergie à revendre

Au HAC comme depuis toujours, l'énergie déployée par Yacouba Coulibaly impressionne. Au moment de la dernière CAN, l'international est l'unique joueur de sa sélection à évoluer encore au pays. Une "anomalie" aux yeux des organisateurs, qui auraient ainsi poussé les contrôleurs anti-dopage à s'intéresser de près à lui et à le convoquer plus souvent que les autres : "Moi, j'étais un peu choqué. Je me suis dit que s'ils pensaient cela de moi, c'est qu'ils avaient entendu dire ça. Ensuite, j'ai compris. Sauf qu'en attendant, alors qu'on venait d'obtenir la médaille de bronze et que mes amis étaient en train de faire la fête, moi j'étais dans la salle anti-dopage et je n'ai pas pu fêter ça comme tout le monde. C'est un regret."

Le Burkina Faso de Yacouba Coulibaly (à gauche) éliminé par l'Egypte lors de la dernière CAN en demi finale © Maxppp - Gavin Barker

Un moral à toute épreuve

Habitué au soleil et à la chaleur, Yacouba Coulibaly ne s'attendait pas à des températures si fraiches. Le plus dur pour lui depuis son arrivée : "La météo. En dessous de 17 degrés, j''ai froid », explique-t-il. « Alors je me protège, je mets un coupe-vent, un maillot, un pull et un t-shirt en dessous. Mais j'ai quand même froid." Pour autant, pas question de se plaindre : "En fait, c'est dans la tête. Le foot, c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors j'essaie de me donner à fond. Peu importe le climat. Si les autres ont pu tenir, pourquoi pas moi ? ». Hors de question de se plaindre, raconte celui que sa maman appelle affectueusement « Papou » : « Je ne suis pas éduqué sur ce mode là. On m'a appris à ne pas lâcher".

Moukoudi et Assifuah, comme des frères

Harold Moukoudi et Ebenezer Assifuah sont ceux dont Yacouba Coulibaly est le plus proche, au sein de son nouveau vestiaire. Une proximité, et même une complicité : « Lui (Assifuah), il me taquine tout le temps. Tu ne peux pas être sérieux avec lui. Il ne peut pas s'abstenir. Par exemple, il me prend mon téléphone et il m'oblige à danser. Tant que je ne danse pas, il ne me redonne pas mon téléphone. Et chaque fois qu'on fait des rassemblements, il tape sur la table après le dîner et il dit à tout le monde que je veux chanter. Alors que je n'ai rien dit (rires). Tout le monde rigole, ça fait du bien".

Yacouba Coulibaly évolue beaucoup côté droit, en l'absence de Barnabas Bese © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

La suite ?

Arrivé comme numéro 2 au départ, Yacouba Coulibaly n'a pas mis longtemps à prendre la place de numéro 1 en remplacement de Ferland Mendy dans le couloir gauche de la défense : "Je déteste le banc. Je le hais. Moi, je veux jouer tous les matchs. Mais si je ne vais pas bien, je le dis au coach", explique-t-il. Déjà très courtisé, Yacou pourrait bien faire ses valises dès l'été prochain si le HAC ne montait pas en Ligue 1. Cela dit, rien n'est fait, laisse-t-il entendre : "Je peux aussi rester et jouer encore en Ligue 2, on verra". L'avenir s'annonce en tous cas radieux pour celui qui, s'il n'avait pas été footballeur, aurait aimé devenir "nageur".