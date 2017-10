Yahia : "Si tu manques d'humilité, c'est fini"

Le défenseur de l'AS Nancy Lorraine Alaeddine Yahia n'a pas mâché ses mots après la défaite du club au chardon au Gazélec Ajaccio (2-1). Il appelle à plus d'humilité après un match où l'équipe "a jeté" sa première mi-temps.

L'AS Nancy Lorraine a concédé une quatrième défaite à l'extérieur ce vendredi 13 octobre en déplacement sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (2-1), à l'occasion de la 11e journée de Ligue 2. Un revers qui a eu le don d'exaspérer les Nancéiens, l'entraîneur Vincent Hognon en tête. Il a notamment regretté le manque d'agressivité de son équipe en première mi-temps.

Quarante cinq premières minutes qui sont restées en travers de la gorge du défenseur Alaeddine Yahia :

La première mi-temps, on l'a jetée. C'était vraiment médiocre, pauvre. Quand tu ne fais qu'une mi-temps, c'est difficile de faire un résultat. On a la chance de revenir et trois minutes après, on prend un but sur des fautes qu'on ne doit pas commettre."

Alaeddine Yahia espère qu'il y a aura un avant et un après ce déplacement négatif à Ajaccio :

J'espère que cette défaite va faire du bien. Parce que la Ligue 2, c'est le championnat de l'humilité et si tu manques un peu d'humilité, c'est fini [...]Ce n'est pas parce que cinq matchs, tu as pris dix points, que les cinq prochains, tu prendras dix points. La confiance, ça vient avec un très bon comportement comme à Lorient. On savait qu'ils étaient favoris et on a été respectueux des consignes du début à la fin, ce qui nous avait permis de faire un résultat. Aujourd'hui, on n'a rien respecté."