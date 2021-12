Yahya Soumaré, prêté par l'OL, quitte (déjà) le DFCO

Yahya Soumaré, 21 ans, quitte le DFCO. Le jeune attaquant était prêté sans option d'achat par l'Olympique Lyonnais depuis le mois de juin 2021. En six apparitions, il n'a pas réussi à se démarquer. Il va être prêté en National à Annecy.

Même pas six mois et puis s'en va. Yahya Soumaré, prêté sans option d'achat par l'Olympique Lyonnais au DFCO depuis le mois de juin 2021, quitte le club. Dijon l'a officialisé samedi 4 décembre, au lendemain de la défaite à Guingamp : "Yahya Soumaré ne poursuivra pas la saison en cours sous le maillot du DFCO", annonce le DFCO. "Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière". Il aura participé à seulement six rencontres (cinq en L2, une en CDF) mais aucune en championnat depuis l'arrivée de Patrice Garande fin août.

Prêté en National

Dans son communiqué, le DFCO donne prochaine la destination du joueur. Il va être prêté en National au FC Annecy - équipe qui joue le haut de tableau dans ce championnat. Il retrouvera en Haute-Savoie un ancien dijonnais : Jacques-Julien Siwé, cinq matchs avec Dijon la saison dernière, mais qui n'a pas signé de contrat pro avec son club formateur.