Yanis Ammour : "Ce qui va arriver à Sète est catastrophique"

Depuis votre départ de Montpellier, il y a bientôt deux ans, qui a le plus changé : le joueur ou l'homme ?

Un peu des deux, je dirais. L'année en Grèce m'a fait beaucoup de bien, en terme de maturité. Après, au niveau du football, j'ai découvert autre chose aussi. Et du coup, je dirais les deux, parce que ça m'a permis de grandir, de voir autre chose et de revenir en France avec un plus gros mental.

Votre expérience en Grèce n'a pourtant pas été simple, si ?

Au début de saison, j'ai intégré la réserve de l'AEK Athènes, où j'ai fait six mois. Cela ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, on va dire. J'ai joué des bouts de matchs : des fois titulaire, des fois remplaçant. Et du coup, je suis arrivé à partir en prêt, le dernier jour du mercato, le 31 janvier, à Kavala. C'est une équipe qui a très mal débuté son championnat, parce qu'elle ne jouait qu'avec des U-19. Un repreneur est arrivé, il a monté une équipe durant tout le mois de janvier. Du coup, j'ai été appelé là bas et j'ai pu jouer. Cela s'est un peu mieux passé. Puis mon contrat s'est terminé, et je suis rentré en France. Kavala, c'est une bonne expérience, même si ce n'est pas la Ligue des champions, on le sait (rires).

En dehors du foot, comment était la vie, en Grèce ?

C'était quand même assez simple. Tu faisais maison-entraînement et entraînement-maison. Kavala, c'est une ville qui n'est pas très grande. Du coup, tout le monde se connaît. Tous les jours, on voit les mêmes personnes, on crée une connexion, un lien, ça facilite les choses. La vie était sympa, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Donc ça va (sourire).

A votre retour, vous avez signé à Sète. Nouvelle aventure loin d'être idyllique. Est-ce encore plus difficile que la saison passée ?

Quand je suis arrivé à Sète, ça allait. On n'avait pas tous les problèmes qu'on a eus dernièrement, donc c'était mieux qu'en Grèce. On jouait encore le maintien et l'effectif était complet. Ensuite, ce n'est même pas une question sportive. En fait, c'est l'extra sportif qui a fait que ça s'est rapproché un peu de la Grèce, notamment au niveau des paiements, même si je sais que le président Ragioneri a fait tout ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que j'ai vécu un peu la même situation en Grèce.

Cela signifie qu'en Grèce, vous avez connu des galères financières ?

Oui, les derniers mois, en mai et en juin, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas été payés. Du coup, il a fallu prendre des avocats, faire des papiers, etc. Et ça, ça joue dans la tête. Il fallait repartir, après l'été, chercher un nouveau projet. Et en même temps, gérer les galères de contrat, de salaire. En revanche, ce n'est pas seulement à Kavala qu'il y a ce problème de paiements. Cette année, le championnat a carrément été arrêté parce que les joueurs n'étaient pas payés.

A Sète, vous faites partie des joueurs qui n'ont pas été payés ?

Moi, je suis arrivé en octobre. J'ai reçu l'argent de mon contrat. Après, à partir de janvier, ça a été plus compliqué. On a eu deux repreneurs qui devaient arriver et qui ont fait miroiter des choses à beaucoup de gens, et notamment au président Ragioneri. Du coup, depuis le mois de janvier, c'est tout l'effectif qui n'a pas reçu de salaire. Le club s'est mis en redressement judiciaire. Et là, ça s'est décanté. On va recevoir les sommes des AGF, l'assurance qui permet d'avoir nos salaires en cas de redressement. Cela va permettre à certains de chercher d'autres solutions pour l'année prochaine et pour le futur de ce club.

Les joueurs, comment font-ils pour vivre et survivre dans ces conditions ?

Les deux mois qui viennent de passer, ça a été très dur. Pour ma part, je suis de Montpellier, donc j'ai la famille à côté. Je vis chez mes parents, donc j'ai ce petit coussin. Mais pour les joueurs qui viennent de plus loin, de Paris, de Lyon ou même d'autres villes, qui ont des femmes, des enfants, quand tu n'as pas de salaire, tu ne fais pas manger la famille. Là, on ne parle même plus de football. C'est une question humaine.

Il y a des coachs qui ont fait des pleins de courses (aux joueurs). Le président a ouvert son restaurant pour manger, le midi et le soir. On a cherché des solutions un peu partout. Ça a été compliqué, dans les têtes. Le groupe a pris un gros coup. Donc voilà, on s'est serré les coudes comme on a pu. Et jusqu'ici, on a pu jouer les matchs entiers, même si les résultats n'ont pas suivi. Mais vu que la situation n'était pas claire, c'était difficile d'assumer les 90 minutes et des victoires à chaque fois. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu.

On est quand même très loin du football que le grand public imagine, n'est-ce pas ?

Ce n'est pas tout rose pour tout le monde. Il faut faire manger la famille. C'est la source de revenus de chacun. Ce n'est pas comme quand j'étais à Montpellier, en pro. On avait tout à l'œil. Tout était beau, tout allait bien. Là, c'est vraiment la vraie vie. Ce sont des étapes. Après, que ce soit pour moi ou pour un autre joueur, ça ça va forcément nous servir pour le futur, pour les prochains contrats qu'on retrouvera.

La situation financière a impacté le sportif. Est-ce que ça veut dire que le classement et les résultats ne reflètent pas la qualité du groupe et des joueurs ?

Non, non. C'est un groupe qui avait de la qualité. Quand je suis arrivé, il y avait des joueurs que je connaissais et d'autres que j'ai découverts. Franchement, c'était un groupe de qualité. Sur chaque match, les mecs qu'on jouait - les premiers du championnat par exemple - ils nous disaient : "mais vous n'êtes pas derniers, c'est pas possible ! Vous ne produisez pas un football qui fait que vous allez descendre, l'année prochaine". Donc voilà, il y a plein de talent dans cette équipe. C'est vraiment dommage. C'est le mot !

Dommage que les repreneurs ne soient pas venus et que tout ne soit pas allé dans le bon sens, parce que je pense qu'il y avait moyen de garder le FC Sète en N2. C'est un club historique. On parle du deuxième club de la région, pour moi, et ce qui va arriver, c'est catastrophique. Il faut dire les termes. Mais voilà, j'ai découvert un groupe de qualité, et ça ne m'étonnerait pas que l'été prochain, certains joueurs retrouvent un bon projet.

Votre envie de retrouver le haut niveau, et de tout faire pour, est-elle décuplée, après ça ?

A mon avis, tous les joueurs qui vont rechercher des clubs, cet été, vont travailler pour ne pas revivre une année comme ça. Parce que dans la tête, tu prends un gros coup. Que ce soit joueurs et staff, entraîneurs et dirigeants, c'est une situation face à la quelle on ne peut rien faire, on subit, point.

Avez-vous signé à Sète, au départ, pour revenir aux sources et retrouver vos proches, dans l'Hérault ?

Oui, et puis c'était quand même de la N2. On ne parle pas de district, avec tout le respect que j'ai pour pour ces championnats. Du coup, ça permet une certaine visibilité quand même. Et puis, se rapprocher aussi de la famille. Moi, ça me fait du bien de revenir chez mes parents, d'être avec eux, après une année en Grèce, tout seul. L'année dernière, je suis revenu juste pour Noël. A Nouvel An, j'étais là bas. Pour mon anniversaire, j'étais là bas. Donc ça fait beaucoup. Cette année, j'en profite un maximum.

A bientôt 24 ans, de quoi vous rêvez encore et désormais, en tant que footballeur ?

Ce serait mentir de dire que je ne rêve pas de jouer en Ligue 1, un jour, parce que c'est pour ça que je fais ça. Après, je ne dis pas que je vais rejouer en Ligue 1, l'année prochaine, mais voilà. J'espère retrouver un projet correct, rejouer 20 à 25 matches par saison durant un certain temps. Et pourquoi pas, un jour, retrouver l'élite.

Le seul match de Ligue 1 que vous avez disputé, c'était contre Bordeaux : quelques minutes qui vous ont donné soif ou qui vous ont laissé un goût amer ?

En fait, tout est allé très vite. Le coach Der Zakarian m'a appelé. J'étais encore assis sur le banc, je n'étais pas en train de m'échauffer. Il m'a dit que j'avais deux minutes pour rentrer sur le terrain. Je me rappelle que quand j'ai mis mes protège tibias, j'avais les mains qui tremblaient. J'ai couru un peu de partout. J'étais comme un gosse. Après, c'est un bon souvenir. Et oui, forcément que ça donne envie de retrouver ce genre de moments. On verra les années futures. J'espère que ça arrivera encore un jour. Je me le souhaite. Mais j'en garde un bon souvenir.

Il ne reste qu'une poignée de matchs : votre volonté, c'est de vous montrer ?

Perso, c'est de mettre encore trois ou quatre buts. Attirer l'œil, on va dire. Et pour les autres joueurs, c'est pareil : jouer 90 minutes par match et se montrer pour l'été prochain. Ne pas être sans rien et ne pas se retrouver au chômage, le 31 août.

Avez-vous profité de votre présence ici pour retourner à la Mosson ?

La Mosson, j'y suis retourné quelques fois. Je suis toujours en contact avec certains joueurs. Le coach Der Zakarian est revenu. Ça leur a fait du bien. Il faut dire ce qui est. Et j'espère que ça continuera comme ça. La Mosson, on y retourne toujours par amour, entre guillemets, parce que je suis quand même un enfant de Montpellier. J'ai passé 17 ans dans ce club, ça ne s'enlève pas comme ça. J'ai mes racines là bas, j'ai mon papa (Jamel) qui travaille encore dans l'entreprise Nicollin. On a tous grandi ici et je suis aussi en contact avec Frédéric Garny, l'entraîneur de la réserve. Je sais que je serai toujours bien accueilli à Grammont et à La Mosson.

