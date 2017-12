Nancy, France

Auteur d'un triplé lors du dernier match en coupe de France face à Rungis, (les rouges et blancs l’avaient emporté 6-1), Yanis Barka ne cache pas sa joie d’avoir signé son premier contrat pro après cinq années passées au centre de formation « _C’est un rêve d’enfant qui se réalise_. Quand j’ai commencé le foot, je n’aurais jamais pensé finir footballeur professionnel. J’ai fourni beaucoup d’efforts pour en arriver là et aujourd’hui je suis récompensé mais ce n’est pas une finalité, ce n’est que le début »

Ce nouveau renfort en attaque en appelle d’autres explique Jacques Rousselot, le président du club qui s’agace des critiques actuelles « C’est le cinquième joueur issu du centre de formation à qui on fait signer un contrat pro. Ce n’est pas fini puisque d’ici janvier, nous renforcerons les effectifs par une, deux ou trois arrivées, nous verrons cela en fonction des départs mais ça me fout les boules quand j’entends que l’ASNL joue son maintien en ligue 2, c’est faux. Je ne dis pas qu’on va monter mais on est loin, loin de jouer le maintien, il y a des équipes beaucoup plus faibles que nous »

Nancy est actuellement 14ème au classement général. Prochain match, vendredi 15 décembre à Marcel Picot, face au Paris FC, 6ème du classement de ligue 2.