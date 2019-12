Yanis Begraoui dans le groupe de l'AJA pour le déplacement chez le leader Lorient

Auxerre, France

Les Auxerrois vont tenter de créer l'exploit en Bretagne. Après son élimination la semaine dernière en Coupe de France par une équipe de Régional 3, l'AJA se déplace à Lorient, le leader, vendredi, pour la 18e journée de Ligue 2. En championnat, l'AJA reste sur une triste série de sept matches sans défaite. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur Icaunais, apporte de nombreux changements dans son groupe pour ce déplacement. L'attaquant Yanis Begraoui fait notamment son retour.

Avec Begraoui et Ji. Merdji et Sakhi écartés

Parmi les surprises dans le groupe de Jean-Marc Furlan, le retour de Ji et Begraoui. Le dernier match de Yanis Begraoui avec l'équipe professionnelle remonte au 19 août contre Guingamp (2-2). L’attaquant de 18 ans avait joué seulement deux minutes. Il avait eu plus de temps de jeu, une demi-heure, la semaine précédente lors du premier tour de la Coupe de la ligue contre Béziers, défaite à l'issue de la séance de tirs au but (6 à 5).

Begraoui réclamé par les supporters

Les supporters de l'AJA sont nombreux à manifester leur envie de voir jouer davantage Yanis Begraoui en Ligue 2 avec l'équipe professionnelle. Le joueur est en réussite avec l'équipe B et avec les Bleuets aussi lors des qualifications pour l'Euro U19 2020. En novembre, les Bleuets ont battu la Finlande grâce à un doublé de la pépite de l'AJA. Les supporters vont peut-être avoir l'occasion de le voir jouer face à Lorient vendredi.

Pour le déplacement à Lorient, Carlens Arcus est forfait suite à sa blessure en Coupe de France. Mohamed Yattara, lui aussi blessé en Coupe, sera absent plus longtemps, "au moins 20 jours" selon Jean-Marc Furlan. L'attaquant auxerrois a été victime d'un claquage lors des toutes premières minutes de jeu en Moselle, contre Homboug-Haut.